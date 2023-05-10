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Страшнее кошки зверя нет&nbsp;

Страшнее кошки зверя нет 

Автор:
10 мая 2023 09:32
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Реакция   видео   животные   кошка   лиса   
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Лиса увидела за стеклянной дверью дома кошку. Лесная хищница попыталась приблизиться, но тут же поняла, что с кошкой лучше не связываться.

На страже жилища

Забавное видео с кошкой и лисой набирает популярность в социальных сетях.

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Метки: Прикол   Реакция   видео   животные   кошка   лиса   
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4  комментария
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3k
DVPET 20 минут назад
Судя по тому как дернулась камера, больше всего испугалась не лиса
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6k
vasilykopkov 10 минут назад
Это она от неожиданности, вообще лисы наглые и нифига не боятся.
К стати в конце видно, что она сразу вернулась.

И вообще, они с голодухи могут домашнюю кошку запросто сожрать...
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3k
kca-opa 21 минуту назад
Дада, лиса испугалась кошки, да она любую домашнюю кошку на тряпки размотает, с диким манулом, конечно, спорить не будет
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