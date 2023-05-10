Страшнее кошки зверя нет 

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Лиса увидела за стеклянной дверью дома кошку. Лесная хищница попыталась приблизиться, но тут же поняла, что с кошкой лучше не связываться.
На страже жилища
Забавное видео с кошкой и лисой набирает популярность в социальных сетях.
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К стати в конце видно, что она сразу вернулась.
И вообще, они с голодухи могут домашнюю кошку запросто сожрать...