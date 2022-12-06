Жадная лиса пытается стащить улов рыбака

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Голодная лисица пришла к любителям рыбной ловли. Животное решило стащить несколько рыбин, однако сделать это оказалось не так уж и просто. Один из рыбаков запечатлел момент кражи улова.
Не съем, так понадкусываю! В видео присутствует ненормативная лексика.
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