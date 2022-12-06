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Жадная лиса пытается стащить улов рыбака

Жадная лиса пытается стащить улов рыбака

Автор:
06 декабря 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   жадность   животные   лиса   рыба   рыбаки   рыбалка   
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Голодная лисица пришла к любителям рыбной ловли. Животное решило стащить несколько рыбин, однако сделать это оказалось не так уж и просто. Один из рыбаков запечатлел момент кражи улова.
Не съем, так понадкусываю! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   жадность   животные   лиса   рыба   рыбаки   рыбалка   
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2  комментария
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Majul Час назад
За тик ток минус
Да и лиса не жадная, а голодная
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Dobriy drug

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