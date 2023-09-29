Лиса устроила погоню за автомобилем

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Рыжая красавица приметила у водителя автомобиля лакомства и ринулась следом за добычей.
Водителю пришлось остановиться и дать лисе кусок хлеба. Но из машины он и его пассажиры не рискнули выходить. Как только хищница поела, она ушла в лес и больше их не преследовала.
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