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Лиса устроила погоню за автомобилем

Лиса устроила погоню за автомобилем

Автор:
29 сентября 2023 12:08
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Погоня   Рыжая красавица   животные   лакомства   лиса   
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Рыжая красавица приметила у водителя автомобиля лакомства и ринулась следом за добычей.

Водителю пришлось остановиться и дать лисе кусок хлеба. Но из машины он и его пассажиры не рискнули выходить. Как только хищница поела, она ушла в лес и больше их не преследовала.

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Метки: Видео   Погоня   Рыжая красавица   животные   лакомства   лиса   
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