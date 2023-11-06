Лисица стащила фотоловушку, установленную на заднем дворе дома

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Владелец специально поставил камеру, чтобы наблюдать за ночными четырёхлапыми гостями. Но всё закончилась, когда во двор пришла хвостатая плутовка. Она попила водички и забрала камеру с собой. Найти технику так и не удалось.
Теперь ждём видеоблог из леса.
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