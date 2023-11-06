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Лисица стащила фотоловушку, установленную на заднем дворе дома

Лисица стащила фотоловушку, установленную на заднем дворе дома

Автор:
06 ноября 2023 12:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   лиса   стащила   фотоловушка   
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Владелец специально поставил камеру, чтобы наблюдать за ночными четырёхлапыми гостями. Но всё закончилась, когда во двор пришла хвостатая плутовка. Она попила водички и забрала камеру с собой. Найти технику так и не удалось.

Теперь ждём видеоблог из леса.

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Метки: Видео   животные   забавно   лиса   стащила   фотоловушка   
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1  комментарий
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1k
... Полчаса назад
Ночью в лесу темно, вот фонарик и забрала
, а то что он с камерой не важно, скоро за батарейками придёт
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