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Гроссмейстеры, внимание: представлены шахматы будущего со встроенным искусственным интеллектом

Гроссмейстеры, внимание: представлены шахматы будущего со встроенным искусственным интеллектом

Автор:
03 сентября 2023 09:55
Сообщество : Игромир
Метки: Видео   Гроссмейстеры   в мире   игра   новости   со встроенным искусственным интеллектом   удивительно   шахматы будущего   
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Набор Squere Off Grand Kingdom Set работает на магнитах, фигуры в нём автоматизированы и перемещаются по доске в зависимости от выбранного уровня сложности или в зависимости от хода соперника, который может играть с вами удалённо.

Прайс на самый дешёвый комплект -$449 (~43000 рублей)

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Метки: Видео   Гроссмейстеры   в мире   игра   новости   со встроенным искусственным интеллектом   удивительно   шахматы будущего   
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4  комментария
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Alex Полчаса назад
А конь как ходит, если перед ним фигуры стоят?
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12k
Copycat 39 минут назад
ну это для любителей физических вещей
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