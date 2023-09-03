Гроссмейстеры, внимание: представлены шахматы будущего со встроенным искусственным интеллектом

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Набор Squere Off Grand Kingdom Set работает на магнитах, фигуры в нём автоматизированы и перемещаются по доске в зависимости от выбранного уровня сложности или в зависимости от хода соперника, который может играть с вами удалённо.
Прайс на самый дешёвый комплект -$449 (~43000 рублей)
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