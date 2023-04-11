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Не свисти: странная и болезненная игра парней

Не свисти: странная и болезненная игра парней

Автор:
11 апреля 2023 13:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   в мире   видео   игра   развлечения   
917
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Компания парней играет в довольно необычную игру. Правило одно - не свиснуть при получении удара.

А может это местная техника отбора арбитров?

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Метки: Прикол   Юмор   в мире   видео   игра   развлечения   
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12  комментариев
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4k
Старичок Час назад
якудзы развлекаются)))
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1k
Хачик 11 минут назад
Вся эта "игра" мне напоминает анекдот...)))
Врач ЛОР на приёме.Заходит тело:
- Доктор,у меня проблема.
- Показывайте.
Чувак вываливает из ширинки член,весь синий и сплющенный.Врач в шоке:
- Вам наверное к урологу?
- Доктор,понимаете мы раз в неделю с друзьями ходим в баню
- Тогда,вам скорее всего к венерологу.
- Так вот в бане мы играем в "ХОП".Суть игры. Мы встаём вкруг, кладём концы на одну табуретку, ведущий кричит "ХОП"и бьёт сковородой по табуретке. Кто успел - тот убрал, а кто не успел - тому сковородкой по члену и прилетело!
- Вам к психиатру надо!
- Да ты достал! Мне к тебе надо,я этот "ХОП" плохо слышу!
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868
Kra 19 минут назад
"сдается мне, джентельмены,... что это была комедия" (с)
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27k
Киры4 20 минут назад
Еслы-бы они ещё в задницы свистки вставили, было-бы веселее.
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17k
Михаил Гривин Полчаса назад
Это повеселее будет:
Ссылка www.youtube.com
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701
ruslan d 46 минут назад
Дарвинисты
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3k
Trilik Час назад
У этих чудаков несколько игр, не могу найти пока.
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3k
Александр Час назад
Только сегодня видел на ютубе и как кастрюли делают.Всю платформу решили сюда перетащить?
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