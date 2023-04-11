Не свисти: странная и болезненная игра парней

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Компания парней играет в довольно необычную игру. Правило одно - не свиснуть при получении удара.
А может это местная техника отбора арбитров?
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Врач ЛОР на приёме.Заходит тело:
- Доктор,у меня проблема.
- Показывайте.
Чувак вываливает из ширинки член,весь синий и сплющенный.Врач в шоке:
- Вам наверное к урологу?
- Доктор,понимаете мы раз в неделю с друзьями ходим в баню
- Тогда,вам скорее всего к венерологу.
- Так вот в бане мы играем в "ХОП".Суть игры. Мы встаём вкруг, кладём концы на одну табуретку, ведущий кричит "ХОП"и бьёт сковородой по табуретке. Кто успел - тот убрал, а кто не успел - тому сковородкой по члену и прилетело!
- Вам к психиатру надо!
- Да ты достал! Мне к тебе надо,я этот "ХОП" плохо слышу!