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«Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети

«Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети

Автор:
23 мая 2023 09:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Технология   Умные шахматы   в мире   видео   игра   настольные игры   удивительно   шахматы   
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Стартап из Израиля представил настольные шахматы GoChess, которые умеют подключаться к смартфону, двигать фигурки за вас и давать подсказки, как походить в той или иной ситуации

GoChess работает с сайтами Lichness и Chesscom: свои фигуры можно двигать руками и даже голосом, а ходы противника повторяются автоматически (под игровым полем магниты на рельсах). Ещё есть игры с ботом, таймер, который срабатывает при перестановке фигуры, а также курсы по игре с демонстрацией на доске.

На этапе предзаказа GoChess стоит 259 долларов. Продажи начнутся в мае 2024 года в США и странах Европы.

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Метки: Технология   Умные шахматы   в мире   видео   игра   настольные игры   удивительно   шахматы   
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27k
Serg2001 9 минут назад
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59k
pynh 5 минут назад
А лошадью как ходят? Подкидывают?
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