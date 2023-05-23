«Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети

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Стартап из Израиля представил настольные шахматы GoChess, которые умеют подключаться к смартфону, двигать фигурки за вас и давать подсказки, как походить в той или иной ситуации
GoChess работает с сайтами Lichness и Chesscom: свои фигуры можно двигать руками и даже голосом, а ходы противника повторяются автоматически (под игровым полем магниты на рельсах). Ещё есть игры с ботом, таймер, который срабатывает при перестановке фигуры, а также курсы по игре с демонстрацией на доске.
На этапе предзаказа GoChess стоит 259 долларов. Продажи начнутся в мае 2024 года в США и странах Европы.
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