«Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети

GoChess работает с сайтами Lichness и Chesscom: свои фигуры можно двигать руками и даже голосом, а ходы противника повторяются автоматически (под игровым полем магниты на рельсах). Ещё есть игры с ботом, таймер, который срабатывает при перестановке фигуры, а также курсы по игре с демонстрацией на доске.



На этапе предзаказа GoChess стоит 259 долларов. Продажи начнутся в мае 2024 года в США и странах Европы.