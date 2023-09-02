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Семейство молодых тигров вышло из леса на знакомство с людьми

Семейство молодых тигров вышло из леса на знакомство с людьми

Автор:
02 сентября 2023 10:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Приморье   Семейство молодых тигров   знакомство с людьми   лес   тигры   
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В Приморье местные засняли хищников с безопасного расстояния. Они решили, что юные полосатые немного заблудились и, вероятно, впервые видят людей.

Спустя некоторое время животные устали от общества кожаных и вернулись в лес заниматься своими делами.


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Метки: Видео   Приморье   Семейство молодых тигров   знакомство с людьми   лес   тигры   
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2  комментария
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3k
kca-opa 2 часа назад
Месяца 3-4 им, а мамка где?
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