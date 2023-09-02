Семейство молодых тигров вышло из леса на знакомство с людьми

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В Приморье местные засняли хищников с безопасного расстояния. Они решили, что юные полосатые немного заблудились и, вероятно, впервые видят людей.
Спустя некоторое время животные устали от общества кожаных и вернулись в лес заниматься своими делами.
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