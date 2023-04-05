Неожиданная встреча мотоциклистов с медведем в лесу

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Любители мотоспорта случайно потревожили покой медведя в лесной чаще. В результате один из экстремалов чуть не лишился своего транспортного средства.
Другой спортсмен с помощью рёва своего железного коня поверг дикого зверя в бегство. Неприятная встреча с медведем попала на видео.
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