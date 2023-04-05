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Неожиданная встреча мотоциклистов с медведем в лесу

Неожиданная встреча мотоциклистов с медведем в лесу

Автор:
05 апреля 2023 08:54
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лес   медведь   мотоцикл   мотоциклист   повезло   
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Любители мотоспорта случайно потревожили покой медведя в лесной чаще. В результате один из экстремалов чуть не лишился своего транспортного средства.

Другой спортсмен с помощью рёва своего железного коня поверг дикого зверя в бегство. Неприятная встреча с медведем попала на видео.

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Метки: видео   животные   лес   медведь   мотоцикл   мотоциклист   повезло   
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1  комментарий
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Жирный бот 15 минут назад
Да сейчас мишки даже в Подмосковье.. У меня друг копом занимается, в сергиево посадском районе, на границе Московской и Ярославской областей - мишку встретил, летом 22 года..Слегка обделался, так как не ожидал у нас такую животину встретить) Сейчас лицензию на оружие делает..
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