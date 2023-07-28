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В Приморье тигр утащил собаку

В Приморье тигр утащил собаку

Автор:
28 июля 2023 11:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Приморье   Россия   животные   собака   тигр   
1469
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В поселке Раздольное в Приморском крае тигр атаковал собаку и утащил её. Момент нападения попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как тигр осторожно подкрадывается к собаке, а затем набрасывается на неё и уносит.

Куда ушло животное никто не знает. Сейчас сотрудники охотнадзора выслеживают полосатого хищника.

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Метки: Видео   Приморье   Россия   животные   собака   тигр   
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13  комментариев
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33k
Юр21 2 часа назад
Тигр завёл себе питомца?
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16k
_delphin_ 10 минут назад
Шарикова на него нет!
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13k
Рафаэль Закиров 18 минут назад
Собаки для тигра являются деликатесом!
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36k
russger Полчаса назад
Жалко, конечно, собачку. Но охранник дома из неё так себе
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29k
Aqueronte 56 минут назад
Нормально так. Нам бы такого на неделю, бродячих собак растащить.
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3k
Едондер пуп Час назад
Из Кореи пришел, там же и искать надо по-любому))
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3k
Pioner76 2 часа назад
Собаку жалко, но и тигра понимаю...
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Понесла своим птенцам новую игрушку. (с)
Ссылка youtu.be
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Блин, жалко собачку.
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15k
banzai7 2 часа назад
Котик порвал Тузика как грелку.
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