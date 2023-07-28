В Приморье тигр утащил собаку

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В поселке Раздольное в Приморском крае тигр атаковал собаку и утащил её. Момент нападения попал на видео.
На опубликованных кадрах видно, как тигр осторожно подкрадывается к собаке, а затем набрасывается на неё и уносит.
Куда ушло животное никто не знает. Сейчас сотрудники охотнадзора выслеживают полосатого хищника.
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