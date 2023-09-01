В Шахтерске дети встретили 1 сентября в недостроенной школе

В ней до сих пор идут строительные работы, не хватает мебели, а с потолка свисают провода
При этом в соцсетях местные жители жаловались, что здание не готова к эксплуатации и сообщали, что подростков заставляют откачивать воду в подвале.
По данным СМИ, школу строили несколько лет и потратили на нее более 1 миллиарда рублей, но все равно к срокам сдачи не успели. Сейчас над тем, чтобы в здании начали учиться, в круглосуточном режиме трудятся более 150 человек и 15 единиц техники. Кроме того, им помогают родители учеников и сотрудники школы
В итоге мэр Углегорского района Федор Филин перенес торжественную линейку для 1-4 классов на 4 сентября
Источник:
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Тут не ножкой топнуть! Тут засов должен щёлкнуть! Или затвор.
У меня радиусе 300 метров ремонтируют 2 школы. Одна закончена к 1му числу в принципе, работы ведутся только в подвальных помещениях. А вторая еще год будет ремонтироваться. Но там работают прям основательно. Сняли крышу, всю облицовку, рамы. Один скелет стоял пару месяцев назад. По сути новое здание будет.
https://ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20230831/lineyki-1893509514.htmlhttps://ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20230831/lineyki-1893509514.html
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по ходу не кисло там местные чинуши бюджетное бабло попилили. ск еще не заинтересовался этим делом или нужно громче кричать, так чтобы резонанс случился?