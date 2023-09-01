В Шахтерске дети встретили 1 сентября в недостроенной школе

FISHKINET
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота Пёс отбил все атаки агрессивной кошки Пёс отбил все атаки агрессивной кошки В московском метро пьяная женщина накинулась на парня из-за рюкзака В московском метро пьяная женщина накинулась на парня из-за рюкзака Попытка погарцевать на мощном Suzuki закончилась для байкера очень обидным фиаско Попытка погарцевать на мощном Suzuki закончилась для байкера очень... На общую тему&nbsp; На общую тему  Как жилось в подводной деревне Кусто? Как жилось в подводной деревне Кусто? "На государственном уровне препятствуют!": Максим Галкин* пожаловался на отмену концертов в Казахстане "На государственном уровне препятствуют!": Максим Галкин*... 25 интересных и запоминающихся снимков из прошлого 25 интересных и запоминающихся снимков из прошлого "Ваши девочки времени зря не теряют": житель Израиля рассказал, чем занимаются украинские беженки в его стране "Ваши девочки времени зря не теряют": житель Израиля рассказал,... Тогда и сейчас: парни на протяжении 10 лет пели одну песню Тогда и сейчас: парни на протяжении 10 лет пели одну песню Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные 17 идеальных десертов, которые вызывают бурю гастрономических эмоций 17 идеальных десертов, которые вызывают бурю гастрономических эмоций Мексиканского футболиста удалили с поля за попытку "изнасиловать" соперника пальцем Мексиканского футболиста удалили с поля за попытку "изнасиловать"... 20 знаменитых актёров — в молодости и сейчас 20 знаменитых актёров — в молодости и сейчас Комбайнер устроил погоню за детьми в Красноярском крае Комбайнер устроил погоню за детьми в Красноярском крае Прихожанка украла мощи Николая Чудотворца из храма в Ленобласти Прихожанка украла мощи Николая Чудотворца из храма в Ленобласти Когда природа берёт своё: 19 атмосферных "заброшек" Когда природа берёт своё: 19 атмосферных "заброшек" Душевные иллюстрации детского писателя Грэма Окли выставлены на аукцион Душевные иллюстрации детского писателя Грэма Окли выставлены на... 30 до жути пугающих снимков, к которым просто нужно присмотреться чуть внимательнее 30 до жути пугающих снимков, к которым просто нужно присмотреться...
Главная > Видео
В Шахтерске дети встретили 1 сентября в недостроенной школе

В Шахтерске дети встретили 1 сентября в недостроенной школе

Автор:
01 сентября 2023 09:36
Метки: 1 сентября   Шахтерск   дети   ремонт   стройка   учеба   школа   
1134
1
1

В ней до сих пор идут строительные работы, не хватает мебели, а с потолка свисают провода

При этом в соцсетях местные жители жаловались, что здание не готова к эксплуатации и сообщали, что подростков заставляют откачивать воду в подвале.

По данным СМИ, школу строили несколько лет и потратили на нее более 1 миллиарда рублей, но все равно к срокам сдачи не успели. Сейчас над тем, чтобы в здании начали учиться, в круглосуточном режиме трудятся более 150 человек и 15 единиц техники. Кроме того, им помогают родители учеников и сотрудники школы

В итоге мэр Углегорского района Федор Филин перенес торжественную линейку для 1-4 классов на 4 сентября

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: 1 сентября   Шахтерск   дети   ремонт   стройка   учеба   школа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Дмитрий 2 часа назад
Ждут, что бы кто -нибудь сверху ножкой топнул и тогда как по волшебству всё вдруг сделается!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Роман 52 минуты назад
Это как стакан на половину пуст и на половину полон. Профукали сроки да, но по всей стране ведутся ремонты школ тем не менее. Причем НЕ косметические.

У меня радиусе 300 метров ремонтируют 2 школы. Одна закончена к 1му числу в принципе, работы ведутся только в подвальных помещениях. А вторая еще год будет ремонтироваться. Но там работают прям основательно. Сняли крышу, всю облицовку, рамы. Один скелет стоял пару месяцев назад. По сути новое здание будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex Час назад
Линейку перенесли во иногих рацонах из-за тайфуна с подтоплением территорий. В Южно-Сахалинске тоже линейка 4-го.
https://ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20230831/lineyki-1893509514.htmlhttps://ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20230831/lineyki-1893509514.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Shtoppi 2 часа назад
<<По данным СМИ, школу строили несколько лет и потратили на нее более 1 миллиарда рублей, но все равно к срокам сдачи не успели.>>
---------
по ходу не кисло там местные чинуши бюджетное бабло попилили. ск еще не заинтересовался этим делом или нужно громче кричать, так чтобы резонанс случился?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
babuby 2 часа назад
Министр Кравцов сказал что все школы готовы, значит готовы! Если школа в таком виде, значит так теперь и должно быть. Или вы не доверяете официальным источникам и власти? Экстремист!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Konst 2 часа назад
Всё что вы хотели знать про нашу вороватую власть...вор на воре сидит. Тьфу, как же противно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Konst 2 часа назад
Уже два минуса под постом...видимо из администрации Шахтерска подтянулись))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Konst adssaf afasffdsga 37 минут назад
Был уже один такой, честный и неподкупный! В странном ДТП погиб... Евдокимов Михаил его звали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1161790



Другие посты автора
Популярное
7 русских выражений, которые невозможно перевести
7 русских выражений, которые невозможно перевести
Только китайцы: как знакомятся современные девушки в интернете
Только китайцы: как знакомятся современные девушки в интернете
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Попытка вернуть прежнее величие. Наследники испанских галеонов
Попытка вернуть прежнее величие. Наследники испанских галеонов
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#интересно#девушки#США#позитив#Разное#фильм#школа
#Прикол#животные#история#новости#знаменитости#дети#СССР#Россия#кот#вкусно
#интересное#Юмор#Еда#шоу бизнес#сарказм#кино#факты#драка#кража#забавно
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота Одна из школ США построила «пуленепробиваемые» комнаты Одна из школ США построила «пуленепробиваемые» комнаты Пятнадцать тысяч за кв.м: обзор современного ремонта Пятнадцать тысяч за кв.м: обзор современного ремонта Простая наука: забавный опыт на уроке физики Простая наука: забавный опыт на уроке физики Весёлое школьное состязание Весёлое школьное состязание "Ты, гаденыш!" - методы воспитания от вахтерши в нижегородской школе "Ты, гаденыш!" - методы воспитания от вахтерши в нижегородской школе

На что жалуетесь?

Вернуться