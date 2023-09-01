В Шахтерске дети встретили 1 сентября в недостроенной школе

При этом в соцсетях местные жители жаловались, что здание не готова к эксплуатации и сообщали, что подростков заставляют откачивать воду в подвале.



По данным СМИ, школу строили несколько лет и потратили на нее более 1 миллиарда рублей, но все равно к срокам сдачи не успели. Сейчас над тем, чтобы в здании начали учиться, в круглосуточном режиме трудятся более 150 человек и 15 единиц техники. Кроме того, им помогают родители учеников и сотрудники школы



В итоге мэр Углегорского района Федор Филин перенес торжественную линейку для 1-4 классов на 4 сентября

