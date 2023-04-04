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Самый короткий путь в детский дом⁠⁠

Самый короткий путь в детский дом⁠⁠

Автор:
04 апреля 2023 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дети   мальчик   падение   ремонт   розыгрыш   
2577
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Мальчик решил подшутить над своей мамой, когда она занималась ремонтом. Однако женщина не оценила розыгрыш.

Хороший сюжет для рекламы презервативов.


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Метки: видео   дети   мальчик   падение   ремонт   розыгрыш   
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30  комментариев
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10k
ScorpionDS Час назад
Красит над ковром, которые даже не застелила, диван подвинула ближе к окну, что бы упасть на него, хотя он должен был быть отцентрирован относительно ТВ.
Вывод: постановка.
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12k
Linuksoid 5 минут назад
Не верю!
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10k
Игорь 21 минуту назад
ага, камера - диван - лайки
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11k
Властелин Полчаса назад
Может фейк. Камера уж очень высокого качества и правильно направленна. Не однозначно как то
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2k
STRiX Полчаса назад
Что только не придумаешь чтобы в тренды выйти...
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2k
Сергей 36 минут назад
Постанова.
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13k
Мистер Фикс 37 минут назад
Постанова.
Еще и диван оказался кстати, на который мадам картинно упала
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22k
ЦСКА 42 минуты назад
Какой мудак красит стены при разложеном ковре?
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261
Человек Наблюдающий 52 минуты назад
эпизод моей жизни
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 54 минуты назад
Явная постановка.
Она целенаправленно падала на диван. Не протёрла глаза, хотя это первое желание. Встала как зомби из кино.

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1k
Антон 56 минут назад
100% ПОСТАНОВА!
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167
Maikl Час назад
Пляяяя, надеюсь батя этого "зародыша" раскрасил ему жопень в фиолетовый цвет ..
Я бы неоднократно, за такой залёт, всей палитрой красок, задницу этому [мат] каждую неделю подкрашивал в течение года !!!
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623
ruslan d Час назад
Как ненавязчиво совпало
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6k
Дмитрий Час назад
Не постанова....Так. Чисто случайно.
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33k
ACU900 Час назад
Анекдот:
Повела учительница детей на экскурсию, на стройку. Там случился несчастный случай - строитель упал с лестницы разбился насмерть. Возвращаются дети в школу и учительница решила разобрать случившееся.
- Скажи нам, Машенька, как ты думаешь, почему упал дядя?
- Дядя не соблюдал технику безопасности.
- А ты, Ванечка, как думаешь?
- Наверно дядя выпил...
Вдруг встает Вовочка:
- Нет! Дядя ругал матом мою маму!
- Почему ты так думаешь?
- Я сам слышал как он кричал: "Мальчик, твою мать! Не тряси лестницу!"
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
мелкого пистюка..в угол..на горох.
Мамке выздоровления..будем надеяться..не ослепнет.
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9k
Copycat Час назад
А это "что посеешь то и пожнешь" - не воспитываешь ребенка, жди - ты первый от его выходок и пострадаешь

всучить ребенку планшет с мультиком что бы он не мешал тебе тупить в тикток, это не воспитание
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22k
babuby Час назад
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25k
Егор Час назад
Постанова
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Дмитрий

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