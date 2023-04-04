Самый короткий путь в детский дом⁠⁠

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Мальчик решил подшутить над своей мамой, когда она занималась ремонтом. Однако женщина не оценила розыгрыш.
Хороший сюжет для рекламы презервативов.
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Вывод: постановка.
Еще и диван оказался кстати, на который мадам картинно упала
Она целенаправленно падала на диван. Не протёрла глаза, хотя это первое желание. Встала как зомби из кино.
Я бы неоднократно, за такой залёт, всей палитрой красок, задницу этому [мат] каждую неделю подкрашивал в течение года !!!
Повела учительница детей на экскурсию, на стройку. Там случился несчастный случай - строитель упал с лестницы разбился насмерть. Возвращаются дети в школу и учительница решила разобрать случившееся.
- Скажи нам, Машенька, как ты думаешь, почему упал дядя?
- Дядя не соблюдал технику безопасности.
- А ты, Ванечка, как думаешь?
- Наверно дядя выпил...
Вдруг встает Вовочка:
- Нет! Дядя ругал матом мою маму!
- Почему ты так думаешь?
- Я сам слышал как он кричал: "Мальчик, твою мать! Не тряси лестницу!"
Мамке выздоровления..будем надеяться..не ослепнет.
всучить ребенку планшет с мультиком что бы он не мешал тебе тупить в тикток, это не воспитание