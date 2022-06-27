Весёлое школьное состязание

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Сплав школьников по "реке" из живых людей. Достаточно забавное соревнование, которое можно повторить в большой компании.
Многие люди наверняка захотели бы поучаствовать в соревновании... в роли капитана. Умеют всё-таки школьники развлекаться!
Источник:
АНТИФИШКИ
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