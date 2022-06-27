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Весёлое школьное состязание

Весёлое школьное состязание

Автор:
27 июня 2022 09:11
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дети   конкурс   прикол   развлечения   соревнование   состязание   школа   
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Сплав школьников по "реке" из живых людей. Достаточно забавное соревнование, которое можно повторить в большой компании.
Многие люди наверняка захотели бы поучаствовать в соревновании... в роли капитана. Умеют всё-таки школьники развлекаться!

Источник:

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Метки: видео   дети   конкурс   прикол   развлечения   соревнование   состязание   школа   
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Ваня Час назад
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мach mit, mach's nach, mach's besser! (с) телепередача гдр...
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