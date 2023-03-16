Одна из школ США построила «пуленепробиваемые» комнаты

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В конструкцию входит раскладная комната, которая выдвигается из доски с «пуленепробиваемыми» стенами и одной дверью, которая запирается изнутри и открывается только ключом.
Современные проблемы требуют современных решений.
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