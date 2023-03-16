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Одна из школ США построила «пуленепробиваемые» комнаты

Одна из школ США построила «пуленепробиваемые» комнаты

Автор:
16 марта 2023 10:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Пули   США   дети   защита   пуленепробиваемые комнаты   школа   
335
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В конструкцию входит раскладная комната, которая выдвигается из доски с «пуленепробиваемыми» стенами и одной дверью, которая запирается изнутри и открывается только ключом.

Современные проблемы требуют современных решений.

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Метки: Пули   США   дети   защита   пуленепробиваемые комнаты   школа   
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5  комментариев
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29k
Владимир 2 часа назад
Ах эти прекрасные сша, воздух свободы, оружие у людей свободно и без контроля..
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9k
au3 Полчаса назад
Мммм ... Демократичненко так...
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3k
kleyman 2 часа назад
Надеюсь там продуманная система кондиционирования воздуха. А то один перданул и всё, газенваген готов.
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