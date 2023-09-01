Мужчина решил взять арбуз бесплатно

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Чтобы бежать было проще, вор на глаз выбрал самого компактного представителя бахчевых — весом около пяти кг. Обнял его и пустился бежать от продавщицы.
Ущерб оценили в 150 рублей. И следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Грабёж". Арбузного похитителя ищут — ему грозит реальный тюремный срок.
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