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Мужчина решил взять арбуз бесплатно

Мужчина решил взять арбуз бесплатно

Автор:
01 сентября 2023 09:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   арбуз   вор   грабеж   нет мозгов   украл   
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Чтобы бежать было проще, вор на глаз выбрал самого компактного представителя бахчевых — весом около пяти кг. Обнял его и пустился бежать от продавщицы.

Ущерб оценили в 150 рублей. И следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Грабёж". Арбузного похитителя ищут — ему грозит реальный тюремный срок.

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Метки: Видео   арбуз   вор   грабеж   нет мозгов   украл   
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1  комментарий
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Старожил 6 минут назад
Воровать надо другие "арбузы", тогда точно не посадят.

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Anarasius

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