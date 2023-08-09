В Красногорске жестоко ограбили пункт выдачи заказов

Сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Волоколамска. Его подозревают в нападении на сотрудника ПВЗ и ограблении. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Вор зашел в один из ПВЗ в районе Нахабино в медицинской маске. Он угрожал сотруднику ножом и потребовал отдать деньги из кассы. После он решил заклеить работнику рот и связать руки скотчем, чтобы сотрудник сразу не смог сообщить об ограблении.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и через 2 дня нашли злоумышленника. Они задержали мужчину в его квартире в Волоколамске. Во время обыска у него забрали одежду, в которой он был во время ограбления. Против него возбудили уголовное дело и заключили под стражу