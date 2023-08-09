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В Красногорске жестоко ограбили пункт выдачи заказов

В Красногорске жестоко ограбили пункт выдачи заказов

Автор:
09 августа 2023 10:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Красногорск   вор   грабеж   нападение   негатив   пункт выдачи   
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Грабитель напал на сотрудника пункта выдачи заказов и обналичил кассу.

Сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Волоколамска. Его подозревают в нападении на сотрудника ПВЗ и ограблении. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.


Вор зашел в один из ПВЗ в районе Нахабино в медицинской маске. Он угрожал сотруднику ножом и потребовал отдать деньги из кассы. После он решил заклеить работнику рот и связать руки скотчем, чтобы сотрудник сразу не смог сообщить об ограблении.


Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и через 2 дня нашли злоумышленника. Они задержали мужчину в его квартире в Волоколамске. Во время обыска у него забрали одежду, в которой он был во время ограбления. Против него возбудили уголовное дело и заключили под стражу

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Метки: Видео   Красногорск   вор   грабеж   нападение   негатив   пункт выдачи   
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4  комментария
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12k
ron Час назад
А чо, в КПЗ теперь телефон не отбирают? Я гляжу, этот м.у.день один минус поставил ))))
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5k
Трям Час назад
Опять черножопая абизяна. Да еще и нарик.
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