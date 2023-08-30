В Магнитогорске женщина попыталась похитить соседского ребёнка

Известно, что у Екатерины есть муж и двухмесячный ребёнок. Соседи говорят, что после родов она стала странной и замкнутой. Родители пострадавшей девочки написали заявление в полицию. Однако правоохранители никак не стали квалифицировать её действия, выписав ей лишь протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, поскольку она была пьяна и вне дома, где находился младенец. Свои действия она объяснить не смогла. По словам родителей девочки, она только молчит и извиняется.