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В Магнитогорске женщина попыталась похитить соседского ребёнка

В Магнитогорске женщина попыталась похитить соседского ребёнка

Автор:
30 августа 2023 20:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   женщина   лифт   магнитогорск   полиция   ребёнок   
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Объяснить свои намерения странная женщина не смогла.

На кадрах с камеры видно, как женщина заходит в лифт вместе с маленькой девочкой и пытается силой вытащить из лифта на своём этаже. К счастью, мать малышки услышала её плачь и крики и достаточно быстро смогла её найти. По словам женщины, ей пришлось силой вырывать своего ребёнка из рук пьяной соседки Екатерины, которая порывалась завести девочку к себе в квартиру.

Известно, что у Екатерины есть муж и двухмесячный ребёнок. Соседи говорят, что после родов она стала странной и замкнутой. Родители пострадавшей девочки написали заявление в полицию. Однако правоохранители никак не стали квалифицировать её действия, выписав ей лишь протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, поскольку она была пьяна и вне дома, где находился младенец. Свои действия она объяснить не смогла. По словам родителей девочки, она только молчит и извиняется.

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Метки: Видео   женщина   лифт   магнитогорск   полиция   ребёнок   
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3  комментария
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30k
БамбарбияКиргуду 53 минуты назад
Однако правоохранители никак не стали квалифицировать её действия, выписав ей лишь протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, поскольку она была пьяна и вне дома, где находился младенец.
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А если бы она убила девочку,подарили бы цветы и бутылку шампанского?Пи.з.дец какой то.
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17k
Nikita 4 минуты назад
В смысле?! А Ст. 126 п.2 д - отменили?
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fbdb5e8eb268dd7d0bd2dc4e63ac9ac2d33c7cde/https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fbdb5e8eb268dd7d0bd2dc4e63ac9ac2d33c7cde/
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22k
BiZ 21 минуту назад
ьули там мочь квалифицировать? на лицо похищение человека! еще и в заведомо беспомощном состоянии!
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