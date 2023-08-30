В Магнитогорске женщина попыталась похитить соседского ребёнка

Объяснить свои намерения странная женщина не смогла.
На кадрах с камеры видно, как женщина заходит в лифт вместе с маленькой девочкой и пытается силой вытащить из лифта на своём этаже. К счастью, мать малышки услышала её плачь и крики и достаточно быстро смогла её найти. По словам женщины, ей пришлось силой вырывать своего ребёнка из рук пьяной соседки Екатерины, которая порывалась завести девочку к себе в квартиру.
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Известно, что у Екатерины есть муж и двухмесячный ребёнок. Соседи говорят, что после родов она стала странной и замкнутой. Родители пострадавшей девочки написали заявление в полицию. Однако правоохранители никак не стали квалифицировать её действия, выписав ей лишь протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, поскольку она была пьяна и вне дома, где находился младенец. Свои действия она объяснить не смогла. По словам родителей девочки, она только молчит и извиняется.
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А если бы она убила девочку,подарили бы цветы и бутылку шампанского?Пи.з.дец какой то.
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