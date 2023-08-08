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Женщина справила нужду в лифте под видеокамерой

Женщина справила нужду в лифте под видеокамерой

Автор:
08 августа 2023 09:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   в мире   женщина   лифт   люди   нужда   проблемные соседи   соседи   
2856
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В сети набирает популярность очередной неприятный эпизод со справляющими нужду в лифтах людьми. В Балашихе женщина, не стесняясь всеобщей огласки, сделала тёмное дело на пол в кабине под камерой видеонаблюдения.

Что в головах у таких людей?

На опубликованных кадрах видно, как женщина зашла в лифт многоквартирного дома, справила нужду и вышла. Подобное поведение вызвало гнев соседей и пользователей сети.

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Метки: Видео   в мире   женщина   лифт   люди   нужда   проблемные соседи   соседи   
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14  комментариев
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467
Guilty Pleasure 2 часа назад
только бы не размножалась
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19k
Александр 17 минут назад
Скотина
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9k
МихА 43 минуты назад
До дома не судьба донести... Надо нассать у себя под носом.
Лифт - это стрaнное место, в нём люди превращаются в быдло-скотов...
Вот еслиб были лифты по пропускам, заблокировать эту тварь, пускай пешком ходит на 20-й этаж.
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11k
Кот Бегемот Час назад
Женщина? Да нет – просто сссучка с жевачкой!
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31k
Ashabad Час назад
Ссылка www.youtube.com
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35k
Опаньки Час назад
20й этаж, доп, по идее, нормальный.

Зачем ? Она не могла не знать и про камеры ....

походу хата съемная
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10k
Борис Карабанов Час назад
Блин и высылать-то некуда, как тех, неназванных, которых совсем недавно в аналогичной ситуации лифт заставили отмывать. Там комментарии были немного другими.
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15k
banzai7 2 часа назад
Это не женщина, это ссаная дырка.
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1k
Rool 2 часа назад
ну теря видимо уже ищет другую квартиру ;)
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175
Knives22 2 часа назад
Так этож собака не дотерпела. Всем нормальным людям известно что только собаки в лифтах гадят.
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961
ruslan d 2 часа назад
отдельный вид извращений ...
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54k
dima423 2 часа назад
Ну вот и как это понимать? она извращенка какая то? кайф от этого ловит? Ведь рациональности никакой нет в этом поступке... через минуту дома будешь и поссышь, ну накрайняк на этаже хотя бы... но нахера в лифте то?
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28k
Lehoia 2 часа назад
Вот что должно происходить в голове, чтобы человек совершил подобное? Это же полный п.и.з.д.е.ц. Кто ее воспитывал, кого сможет она воспитать? По сути-целая часть населения, из поколения в поколение растило и продолжает растить животных!
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