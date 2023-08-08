Женщина справила нужду в лифте под видеокамерой

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В сети набирает популярность очередной неприятный эпизод со справляющими нужду в лифтах людьми. В Балашихе женщина, не стесняясь всеобщей огласки, сделала тёмное дело на пол в кабине под камерой видеонаблюдения.
Что в головах у таких людей?
На опубликованных кадрах видно, как женщина зашла в лифт многоквартирного дома, справила нужду и вышла. Подобное поведение вызвало гнев соседей и пользователей сети.
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Лифт - это стрaнное место, в нём люди превращаются в быдло-скотов...
Вот еслиб были лифты по пропускам, заблокировать эту тварь, пускай пешком ходит на 20-й этаж.
Зачем ? Она не могла не знать и про камеры ....
походу хата съемная