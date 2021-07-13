Женщина пожалела, что попыталась укусить полицейского

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В США буйная барышня попыталась укусить полицейского во время задержания. Страж правопорядка нанес ей резкий и отрезвляющий удар, а потом любезно уложил на пол.
Приводящий в чувство удар стража правопорядка попал на видео.
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Метки: видео задержание полицейский полиция удар
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И даже на колени предварительно не встал?
Теперь его посатят на 100500 лет.