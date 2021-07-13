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Женщина пожалела, что попыталась укусить полицейского

Женщина пожалела, что попыталась укусить полицейского (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 10:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   задержание   полицейский   полиция   удар   
3351
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В США буйная барышня попыталась укусить полицейского во время задержания. Страж правопорядка нанес ей резкий и отрезвляющий удар, а потом любезно уложил на пол.

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Метки: видео   задержание   полицейский   полиция   удар   
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53  комментария
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10k
Kucher 2 часа назад
Черномазую?
И даже на колени предварительно не встал?
Теперь его посатят на 100500 лет.
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989
сергей ремизов 2 минуты назад
Хороший пост :,душевный
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15k
VedSpec 4 минуты назад
Это так демократично, слёзы на очах...
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3
agynys 8 минут назад
теперь его уволят, а Америку ждут беспорядки?
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1k
Жэка 12 минут назад
Мысленно аплодирую борцу с толерантностью
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1k
Витя Есенин 12 минут назад
Прописал кусайчей даме что заслужила.
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16k
Злобный Члегр 13 минут назад
Какая это женщина? Это обезьяна!
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89k
сапер Водичка 20 минут назад
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6k
Sterling Malory Archer Полчаса назад
Удар не поставлен! Вся силушка ушла в кисть
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19k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Ну почему чёрные вечно ведут себя как животные? Не зря их с обезьянами сравнивают, ох не зря..
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214
колян Полчаса назад
Ох и нервная же у них работа...
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7
Сергей Викторович 43 минуты назад
Какое прекрасной видео
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1k
Matrix 45 минут назад
а чё пукан ни у кого не подгарает? или им в оплоте демократии можно, а сделай в другой стране, то сразу бы по CNN/BBC/DW раструбили.
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590
Алексей Гулевич 52 минуты назад
полиционер просто преклонил колено и просит прощения у БЛМ типа: - "свалили нахер назад, чернож..пые"
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8k
Lev Asriev 55 минут назад
Хорошо так приложил. Если присмотреться- удар в основание челюсти и шею. Чуть сильнее, и послал бы прямо к Вуду.
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5k
mr.Poher 55 минут назад
Способность плеваться - ликвидирована.
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40k
Александр 55 минут назад
А как же кровавый режим и полицейское государство? А блин, страны перепутал. Это демократия и свобода же.
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35k
Олег 56 минут назад
доходчиво! ( в смысле быстро прилетело)
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1k
fraxinus 58 минут назад
Тут БЛМ не прокатит.
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410
Дмитрий 59 минут назад
Зачетно.
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7k
Позитив Час назад
красотаааааа
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