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Японские чиновники съели рыбу из префектуры Фукусимы, куда сбрасывают воду с АЭС

Японские чиновники съели рыбу из префектуры Фукусимы, куда сбрасывают воду с АЭС

Автор:
30 августа 2023 15:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   Фуксима-1   Япония   аэс   интересное   клоуны   рыба   фото   
1549
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Японцы собрались сбрасывать в океан воду, которая использовалась для охлаждения ядерных реакторов. Несмотря на заявление японских властей, многие учёные в ужасе от этой идеи.

Япония начинает сбрасывать воду, которая раньше охлаждала ядерные реакторы "Фокусима-1". Процесс продлится около 30 лет, так как объём сбрасываемой воды более 1 млн тонн. В июне учёные выловили рыбу рядом с АЭС и оказалось, что рыба содержала 180-ти кратную максимально допустимую дозу радионуклидов. Многие учёные в ужасе от это инициативы и японские власти решили разубедить всех.

Премьер Японии Фумио Кисида и еще несколько министров в ходе обеда съели рыбу и морепродукты из префектуры Фукусима.

На фоне сброса воды из "Фукусимы-1" в Тихий океан, Китай ввел полный запрет на импорт морской продукции из Японии.

Источник:

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Метки: Еда   Фуксима-1   Япония   аэс   интересное   клоуны   рыба   фото   
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49  комментариев
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446
Илья 2 часа назад
А чем докажите что эта рыба оттуда ? Или джентельменам нужно верить на слово ?
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 5 минут назад
чтоб у них хрен на лбу вырос.
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1k
Максим Макашев 6 минут назад
... После недолгой и непродолжительной болезни, чиновник скончался... ( из некролога)
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11k
Владимир 18 минут назад
Так же как Байден пфайзером кололся?
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916
Mil-ast 22 минуты назад
Угрозы природе и человеку от сброса грязной воды в океан нет. Конечно тут нужен дополнительный контроль.
В воде содержится только один опасный элемент - тритий. Но по плану эта вода будет сильно разбавляться и сбрасываться в километре от берега и в течение 30 лет.
Концентрация сильно маленькая, в тысячи раз меньше допустымих. Есть достаточно подробный доклад МАГАТЭ об этом.
Россиия и Китай недовольны, но и ничего не предложили по решению проблемы. Ну вариант с "выпариванием" - экономически крайне затратный и крайне долгий. Хранение воды в долгострочной перспективе тоже плохой вариант ибо с годами появятся протечки, и их будет становиться всё больше. Плюс заполненость и так же близка к 100%.
Так-то Россия тоже хоронила радиоктивные отходы в океане, которые и по сей день там. И куда более опасные для природы. Китай тоже сбрасывает такой же тритий в океан так-то прямо сейчас.
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14k
GROMOZEKA 23 минуты назад
Ага, верим, верим
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6k
MPEG-8 Полчаса назад
Как приправу надо было пеплом из Хиросимы и Нагасаки посыпать, так бы двух зайцев сразу.
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40k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Не, так не канает.
Пускай реалити шоу устраивают (в Японии популярная тема): чиновников селят в огороженную деревушку возле ФАЭС и они в течение года, питаются рыбкой которую сами вылавливают из прибрежных вод, используют так же местную воду через опреснительные установки, и функционируют на всём, что им даст океан в тех местах, под прицелами видеокамер. Ну и работают понятно, там по видеоконференциям решают вопросы свои, заседания, принимают постановления итд.
Так-то, одну рыбку скушать и сказать что она фукусимская, очень неправдоподобно, да и большая разница между "съесть одну рыбку" или питаться рыбой из того района на постоянной основе. В первом варианте (даже если всё по честному), то с вероятностью 99,99% ничего страшного не будет, а во втором случае - риск онкологии и других неприятных болячек резко увеличивается.
Всё равно что чиновник приходит один раз в областную поликлинику с проверкой, где к его визиту готовятся как на парад, и заявляет перед телекамерами - что отечественная медицина лучшая (хотя сам с семьёй почему-то лечится ездит в Израиль), и совсем другое, когда чиновника надо на законодательном уровне заставить лечиться именно в тех медучреждениях, которые в его зоне ответственности на общих основаниях, пока он на должности.. и не только ему, а и всей его семье.. Вот тогда, можно иметь скромные надежды, что до чиновника хоть краешком уха дойдёт, что тут не так, что надо менять, куда уходят деньги и какие проблемы в первую очередь требуется устранять.
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6k
Smolny Полчаса назад
Ну да - а в пробирке Колина Пауэлла, принимающего процедуры в одном котловом зале вместе с Мадлен Олбрайт было ОМП, и он смог пронести хрупкий сосуд с ним на заседание СБ ООН. Верим, как этим японцам. Рыба свежая, аж светится!
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7k
Marlboro Полчаса назад
До этого они скушали 2 кило йода и 400 грамм свинца :)
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−5
Penis Canis 38 минут назад
когда случилась Минамата, тамошняя властная шишка тоже выпила стакан заранее заготовленной воды.
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11k
Dmitry 40 минут назад
То что они говорят на счет трития, все конечно хорошо. Он и выводится из организма, и не накапливается, и концентрация его невысокая (если не врут). Но чем они могут доказать что в воде нет других изотопов? Проверки России и Китая они так и не пустили... Совпадение? Не думаю.
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6k
Андрей Крылов 42 минуты назад
Пусть ещё искупается в отстойнике с радиоактивной водой.
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4k
Lexx 42 минуты назад
У них такой менталитет и образ жизни. Жрать всякое изначально не съедобное, от нех делать сделать себе сеппуку или харакири. Их с детства учат, что суицид ради какой то абстрактной "высокой цели" это нормально. Подумаешь какая то фукусимская вода, прикажут - и ртуть половниками жрать будут.
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458
Sadik-mardik 45 минут назад
журналюги дозиметр принести не могли что-ли? Везде на@балово
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16k
Элитный тигр 46 минут назад
Рыба такая была?
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530
Olldd 51 минуту назад
Без паники, уважаемые.
Есть два способа утилизации ядерных отходов.
- Снижение концентрации до природных уровней. И возвращение в природную среду. (Япония)
- Увеличение концентрации, спекание и долговременное хранение.
Какой лучше, увидим лет через 100-200. ))
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3k
Руслан 51 минуту назад
И главное ни одна подпиндосная прошмандовка бл@дская типа Гринписа, Греты, эко-активистов, фондов по защите дикой природы ни слова против не сказала! Нет митингов, нет кампаний в СМИ, нет громких заявлений с трибуны ООН. Твари лицемерные
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3k
constriktor97 Час назад
Ну, если не соврали. Теперь ночник включать не нужно будет. И на часы впотьмах смотреть ништяк.
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17k
Shtoppi Час назад
<<Премьер Японии Фумио Кисида и еще несколько министров в ходе обеда съели рыбу и морепродукты из префектуры Фукусима.>>
--------
сомневаюсь что даже если они предоставят документы о том что это действительно свежак выловленный в водах у префектуры фукусима, то в их искренность поверит кто-то еще, кроме них самих и пиндосов.
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24k
sssss3 Час назад
Неужели рядовые джаппы настолько тупые что купятся на эту уловку????
1) разовое потребление рыбы, даже если уровень радиоактивности мяса повышен - похрен - ИБО РАЗОВОЕ,
= а населению её жрать годами
2) рыбу выловили только через несколько дней после начала слива, она не накопила в себе радиоактивного дерьма - Скушайте через 3-4 года после постоянного сброса. кумулятивный эффект не наступил
= а он наступит
3) даже если предположить что ВЫЛОВИЛИ её рядом, это не значит, что она всё время была именно здесь - рыбы совершают кормовые, нерестовые и другие миграции = а ведь зона заражения будет расти и расти и донные биоресурсы постоянно будут в зоне воздействия
4) какого сорта рыба, какой жирности??? разные виды и сорта рыб по разному накапливают радионуклиды
= а ведь потребляют и сорта рыбы и других морепродуктов которые будут жить годами в этом дерьме
5) кто сказал что за этот срок вся пищевая цепочка питания этой рыбы успела накопить в себе радиоактивные изотопы??? = таки за годы накопят все, и вершина пищевой цепочки будут в АХ.УЕ, и эта вершина ЧЕЛОВЕК
Короче ПРОФАНАЦИЯ это мероприятие.
Одно дело на секунду сесть голой жопой на муравейник зимой, другое дело на 8 часов летом....
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