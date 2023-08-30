Японские чиновники съели рыбу из префектуры Фукусимы, куда сбрасывают воду с АЭС

Япония начинает сбрасывать воду, которая раньше охлаждала ядерные реакторы "Фокусима-1". Процесс продлится около 30 лет, так как объём сбрасываемой воды более 1 млн тонн. В июне учёные выловили рыбу рядом с АЭС и оказалось, что рыба содержала 180-ти кратную максимально допустимую дозу радионуклидов. Многие учёные в ужасе от это инициативы и японские власти решили разубедить всех.

Премьер Японии Фумио Кисида и еще несколько министров в ходе обеда съели рыбу и морепродукты из префектуры Фукусима.