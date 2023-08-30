Японские чиновники съели рыбу из префектуры Фукусимы, куда сбрасывают воду с АЭС

Японцы собрались сбрасывать в океан воду, которая использовалась для охлаждения ядерных реакторов. Несмотря на заявление японских властей, многие учёные в ужасе от этой идеи.
Япония начинает сбрасывать воду, которая раньше охлаждала ядерные реакторы "Фокусима-1". Процесс продлится около 30 лет, так как объём сбрасываемой воды более 1 млн тонн. В июне учёные выловили рыбу рядом с АЭС и оказалось, что рыба содержала 180-ти кратную максимально допустимую дозу радионуклидов. Многие учёные в ужасе от это инициативы и японские власти решили разубедить всех.
Премьер Японии Фумио Кисида и еще несколько министров в ходе обеда съели рыбу и морепродукты из префектуры Фукусима.
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На фоне сброса воды из "Фукусимы-1" в Тихий океан, Китай ввел полный запрет на импорт морской продукции из Японии.
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- Японцы намерены сбрасывать радиоактивную воду с "Фукусимы-1" в Тихий океан на протяжении 30 лет
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В воде содержится только один опасный элемент - тритий. Но по плану эта вода будет сильно разбавляться и сбрасываться в километре от берега и в течение 30 лет.
Концентрация сильно маленькая, в тысячи раз меньше допустымих. Есть достаточно подробный доклад МАГАТЭ об этом.
Россиия и Китай недовольны, но и ничего не предложили по решению проблемы. Ну вариант с "выпариванием" - экономически крайне затратный и крайне долгий. Хранение воды в долгострочной перспективе тоже плохой вариант ибо с годами появятся протечки, и их будет становиться всё больше. Плюс заполненость и так же близка к 100%.
Так-то Россия тоже хоронила радиоктивные отходы в океане, которые и по сей день там. И куда более опасные для природы. Китай тоже сбрасывает такой же тритий в океан так-то прямо сейчас.
Пускай реалити шоу устраивают (в Японии популярная тема): чиновников селят в огороженную деревушку возле ФАЭС и они в течение года, питаются рыбкой которую сами вылавливают из прибрежных вод, используют так же местную воду через опреснительные установки, и функционируют на всём, что им даст океан в тех местах, под прицелами видеокамер. Ну и работают понятно, там по видеоконференциям решают вопросы свои, заседания, принимают постановления итд.
Так-то, одну рыбку скушать и сказать что она фукусимская, очень неправдоподобно, да и большая разница между "съесть одну рыбку" или питаться рыбой из того района на постоянной основе. В первом варианте (даже если всё по честному), то с вероятностью 99,99% ничего страшного не будет, а во втором случае - риск онкологии и других неприятных болячек резко увеличивается.
Всё равно что чиновник приходит один раз в областную поликлинику с проверкой, где к его визиту готовятся как на парад, и заявляет перед телекамерами - что отечественная медицина лучшая (хотя сам с семьёй почему-то лечится ездит в Израиль), и совсем другое, когда чиновника надо на законодательном уровне заставить лечиться именно в тех медучреждениях, которые в его зоне ответственности на общих основаниях, пока он на должности.. и не только ему, а и всей его семье.. Вот тогда, можно иметь скромные надежды, что до чиновника хоть краешком уха дойдёт, что тут не так, что надо менять, куда уходят деньги и какие проблемы в первую очередь требуется устранять.
Есть два способа утилизации ядерных отходов.
- Снижение концентрации до природных уровней. И возвращение в природную среду. (Япония)
- Увеличение концентрации, спекание и долговременное хранение.
Какой лучше, увидим лет через 100-200. ))
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сомневаюсь что даже если они предоставят документы о том что это действительно свежак выловленный в водах у префектуры фукусима, то в их искренность поверит кто-то еще, кроме них самих и пиндосов.
1) разовое потребление рыбы, даже если уровень радиоактивности мяса повышен - похрен - ИБО РАЗОВОЕ,
= а населению её жрать годами
2) рыбу выловили только через несколько дней после начала слива, она не накопила в себе радиоактивного дерьма - Скушайте через 3-4 года после постоянного сброса. кумулятивный эффект не наступил
= а он наступит
3) даже если предположить что ВЫЛОВИЛИ её рядом, это не значит, что она всё время была именно здесь - рыбы совершают кормовые, нерестовые и другие миграции = а ведь зона заражения будет расти и расти и донные биоресурсы постоянно будут в зоне воздействия
4) какого сорта рыба, какой жирности??? разные виды и сорта рыб по разному накапливают радионуклиды
= а ведь потребляют и сорта рыбы и других морепродуктов которые будут жить годами в этом дерьме
5) кто сказал что за этот срок вся пищевая цепочка питания этой рыбы успела накопить в себе радиоактивные изотопы??? = таки за годы накопят все, и вершина пищевой цепочки будут в АХ.УЕ, и эта вершина ЧЕЛОВЕК
Короче ПРОФАНАЦИЯ это мероприятие.
Одно дело на секунду сесть голой жопой на муравейник зимой, другое дело на 8 часов летом....