Стримерша запекла часть своего колена и накормила этим своего парня

30-летняя Паула Гону из США перенесла операцию на колене: врачи удалили часть мениска. После операции врачи предложили Поле оставить себе частичку себя, и она нашла ей очень необычное и мерзкое применение.
У Паулы Гону из Испании более 228 000 подписчиков на Твиче. Недавно женщина перенесла операцию на колене. Врачи удалили ей мениск под местной анестезией и после этого уточнили, не хочет ли Паула взять себе часть хряща. Паула согласилась и унесла домой частичку себя.
А потом началось нечто странное. Гону решила вернуть себе частичку себя и приготовила болоньезе с хрящом. Об этом она сказала своему парню.
"Я сказала ему, что хочу это съесть, потому что это часть меня, и я должна вернуть это в свое тело."
Паула добавила соус болоньезе к спагетти и съела это блюдо вместе со своим парнем, сообщает The Sun. Об этом стримерша совершенно спокойно рассказала в эфире подкаста Club 113. Хорошо, хоть не показала...
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В комментариях пользователи очень удивились такому решению. Все сочли это мерзким и ненормальным. Эксперты заявили, что добавление куска своего мениска в пасту болоньезе не представляет опасности для здоровья.
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