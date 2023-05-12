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Стримерша запекла часть своего колена и накормила этим своего парня

Стримерша запекла часть своего колена и накормила этим своего парня

Автор:
12 мая 2023 07:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Девушка   Еда   знаменитости   интересное   колено   мениск   фото   
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30-летняя Паула Гону из США перенесла операцию на колене: врачи удалили часть мениска. После операции врачи предложили Поле оставить себе частичку себя, и она нашла ей очень необычное и мерзкое применение.

У Паулы Гону из Испании более 228 000 подписчиков на Твиче. Недавно женщина перенесла операцию на колене. Врачи удалили ей мениск под местной анестезией и после этого уточнили, не хочет ли Паула взять себе часть хряща. Паула согласилась и унесла домой частичку себя.

А потом началось нечто странное. Гону решила вернуть себе частичку себя и приготовила болоньезе с хрящом. Об этом она сказала своему парню.

"Я сказала ему, что хочу это съесть, потому что это часть меня, и я должна вернуть это в свое тело."

Паула добавила соус болоньезе к спагетти и съела это блюдо вместе со своим парнем, сообщает The Sun. Об этом стримерша совершенно спокойно рассказала в эфире подкаста Club 113. Хорошо, хоть не показала...

В комментариях пользователи очень удивились такому решению. Все сочли это мерзким и ненормальным. Эксперты заявили, что добавление куска своего мениска в пасту болоньезе не представляет опасности для здоровья.

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Метки: Девушка   Еда   знаменитости   интересное   колено   мениск   фото   
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18  комментариев
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20k
Виталий Касандров 2 часа назад
Таких при СССР держали в психушке.
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25k
Михаил Сметанкин 7 минут назад
Я помню другую историю добровольного каннибализма. Короче давным-давно, в далекой стране бухала группа байкеров. В пьяном разговоре у них зашел разговор, хотели бы они попробовать на вкус человечину, и оказалось что все хотели бы. Через какое-то время, один из байкеров попал в ДТП, и ему пришлось ампутировать ногу. Так вот этот байкер вспомнил тот самый разговор, обзвонил своих друзей и узнал, в силе ли их желание. Оказалось что в силе. Он договорился с врачами, оформил все документально и забрал свою ногу. На следующий день они устроили барбекю с человечиной )))
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62
Bolo Yeung Полчаса назад
Проталкивают канибализм в массы!Сатанисты грёбаные!
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6k
vasilykopkov Полчаса назад
Остановите планету, я сойду...
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30
Vadim Voronin 42 минуты назад
А то, что вышло после болоньезе - тоже в себя вернули? Поколение дегенератов...
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10k
Juli 51 минуту назад
ради хайпа можно что угодно пи-дануть.
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11k
Dmitry 52 минуты назад
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7k
tamin 55 минут назад
Это клиника. Вызывайте врачей. Весеннее обострение
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2k
Оксид Бетона 57 минут назад
в очко себе надо было
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45k
Aleksandr Час назад
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33
Аврашалом Маркович Час назад
Причастились, прости Яхве.
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−1
Андрей Супранович Час назад
Раньше таких на костер отправляли
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13k
котегRUS 2 часа назад
вероятно что она всё "от себя" ест... ну вы поняли...
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23k
homerchik 2 часа назад
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15k
Majul 2 часа назад
Дурка по ней плачет...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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