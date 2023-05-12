Стримерша запекла часть своего колена и накормила этим своего парня

А потом началось нечто странное. Гону решила вернуть себе частичку себя и приготовила болоньезе с хрящом. Об этом она сказала своему парню.

"Я сказала ему, что хочу это съесть, потому что это часть меня, и я должна вернуть это в свое тело."

Паула добавила соус болоньезе к спагетти и съела это блюдо вместе со своим парнем, сообщает The Sun. Об этом стримерша совершенно спокойно рассказала в эфире подкаста Club 113. Хорошо, хоть не показала...