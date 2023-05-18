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После ношения медицинских масок японцы бросились скупать курсы по улыбке

После ношения медицинских масок японцы бросились скупать курсы по улыбке

Автор:
18 мая 2023 06:08
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Япония   интересное   инфоцыгане   ковид   курсы   маски   улыбки   фото   
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После трёх лет ношения маски в эпоху Covid японцы почувствовали, что разучились улыбаться. Только недавно в Японии снизили статус Covid и признали его обычным распространённым заболеванием. Тренер по улыбкам вовремя подсуетилась и начала продавать свои курсы. Как мы это называем? Инфоцыганством!

Кейко Кавано начала преподавать улыбку в тренажерном зале в 2017 году. Во время пандемии ей пришлось свернуть дело и она стала диктором. Диктор заметила, что когда она прекращает делать упражнения для голосовых связок, улыбка становится грустнее, а со временем и вовсе исчезает. Кейко начала изучать в интернете, как работают мышцы лица. После этого она открыла свои курсы, на которых стала учить японцев улыбаться. По нашему это называется фейс-фитнес.

На прошлой неделе Кейко Кавано дала интервью NY Times.

“Люди не поднимали щеки под маской и не пытались много улыбаться”, - сказала г-жа Кавано

У Кавано нет медицинского или другого профильного образования, женщина просто лично рассказывает, как разработать мышцы лица и улучшить улыбку.

Кавано стала популярна после своих выступлений в домах престарелых и корпоративных офисах, а также отдельных лиц, надеющихся, что лучшая улыбка поможет найти лучшую работу

Стоимость курсов довольно большая. Научить улыбаться женщина готова за 80.000 иен (47.000 рублей).

Масами Ямагучи, психолог из Университета Тюо, рассказал, что улыбка может улучшить настроение.

Преднамеренные движения мышц будут посылать сигналы в ваш мозг и генерировать позитивные чувства, даже если вы не чувствуете себя счастливым.

Судя по всему, японцы ещё не знакомы с таким явлением, как инфоцыганство. В нашей стране тоже есть фейс-фитнес, его тоже преподают все, кому не лень.

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Метки: Япония   интересное   инфоцыгане   ковид   курсы   маски   улыбки   фото   
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5  комментариев
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14k
FatZilla 2 часа назад
Если для того чтобы улыбаться тебе нужно пройти курсы, то нефиг улыбаться. Фальшивое потому что. И ты обычный лжец, если вот так улыбаясь, можешь впарить кому-то договор, где мелким шрифтом какая-нибудь гадость или ещё что-нибудь поганенькое сделать.
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1k
Dimon Полчаса назад
Да уж блиновские нервно курят!
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12k
GROMOZEKA 50 минут назад
«Тренер по улыбкам»

Осталось найти только коучера по высмаркиванию и профессора по дефекации.
У нас, кстати была такая
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46k
Максим Т. 57 минут назад
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56
no. 2 часа назад
удачи японской инфоцыганке. пусть разведет побольше людей-роботов на бабки. они реально это заслужили.
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