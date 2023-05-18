После ношения медицинских масок японцы бросились скупать курсы по улыбке

На прошлой неделе Кейко Кавано дала интервью NY Times.

“Люди не поднимали щеки под маской и не пытались много улыбаться”, - сказала г-жа Кавано

У Кавано нет медицинского или другого профильного образования, женщина просто лично рассказывает, как разработать мышцы лица и улучшить улыбку.

Кавано стала популярна после своих выступлений в домах престарелых и корпоративных офисах, а также отдельных лиц, надеющихся, что лучшая улыбка поможет найти лучшую работу