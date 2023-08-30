Полицейские более часа убеждали пенсионерку прекратить разговор с мошенниками

Дама совершала переводы у платежного терминала, при этом постоянно разговаривала по телефону. На просьбы сотрудников полиции перестать переводить деньги, женщина никак не реагировала и более того, просто убежала.
Позже выяснилось, что началось все с телефонного звонка, звонивший, представился сотрудником Центрального банка, и сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги с банковского счета 80-летней уфимки, но им это не удалось, так как банк поставил «защиту». Однако, чтобы спасти свои сбережения, пенсионерка должна снять накопления и переложить их на другой счет.
Поддавшись панике, женщина отправилась в отделение банка, где по указанию аферистов сняла свои сбережения в размере более 100 тысяч рублей. Сотрудники банка, куда она обратилась, при выполнении операции неоднократно спрашивали, для каких целей она снимает деньги. Женщина, выполняя все инструкции, отвечала банковским работникам, что деньги ей нужны для племянника, якобы он покупает квартиру. Затем аферисты вызвали женщине такси и сказали ехать к банкомату, расположенному в крупном торговом центре города.
Там ее сразу приметили стражи порядка. Пенсионерка на вопросы полицейских отвечала заученной фразой: «племянник по имени «Сережа» покупает квартиру и ему необходимы деньги». В какой-то момент женщина начала убегать от стражей порядка, направляясь к выходу из торгового центра.
На улице полицейским удалось догнать горожанку. Около часа они убеждали ее, что с ней общаются мошенники. Пожилая уфимка наотрез отказывалась им верить и продолжала разговор с аферистами, которые уже заказывали такси до другого банкомата.
В дальнейшем, проявив настойчивость, сотрудники полиции предложили женщине проехать в ближайшее отделение полиции. Только в кабинете следователя, пенсионерка пришла в себя и подробно рассказала, что с ней произошло.
Источник:
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ничего, скоро прибежит
поэтому мысли аля "вот выйду на пенсию отдохну" для таких людей билет в один конец
Если человек, доживши до седых волос, остался идиотом, то кто ему виноват?
И даже приходилось видеть ее признаки.
И они не имеют ничего общего с тем, что на видео
Нет, на видео именно идиотизм.
Девушки в форме с ней говорят, а она их чуть ли не нахер посылает.
Если считаешь себя умной, зачем берешь трубку с незнакомых номеров?
Еще раз повторюсь - она считает себя самой умной.
Вот пусть платит за урок.
А твоей уважаемой маме здоровья, как физического, так и психического.
Объясняй ей эту опасность, а еще лучше просто запрети отвечать незнакомым номерам
Нам всем, АБСОЛЮТНО ВСЕМ, надо четко понимать, что наша безопасность в финансовом плане, зависит только от нас самих.
Старушка переводила деньги "террористам" а они её упустили?
Ясно вроде написано, чёрным по русскому:
"Только в кабинете следователя, пенсионерка пришла в себя и подробно рассказала, что с ней произошло."
Привели к следователю - это ты называешь "упустили"?