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Полицейские более часа убеждали пенсионерку прекратить разговор с мошенниками

Полицейские более часа убеждали пенсионерку прекратить разговор с мошенниками

Автор:
30 августа 2023 09:51
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Уфа   мошенничество   обман   пенсионерка   полицейские   разговор с мошенниками   
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Дама совершала переводы у платежного терминала, при этом постоянно разговаривала по телефону. На просьбы сотрудников полиции перестать переводить деньги, женщина никак не реагировала и более того, просто убежала.



Позже выяснилось, что началось все с телефонного звонка, звонивший, представился сотрудником Центрального банка, и сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги с банковского счета 80-летней уфимки, но им это не удалось, так как банк поставил «защиту». Однако, чтобы спасти свои сбережения, пенсионерка должна снять накопления и переложить их на другой счет.

Поддавшись панике, женщина отправилась в отделение банка, где по указанию аферистов сняла свои сбережения в размере более 100 тысяч рублей. Сотрудники банка, куда она обратилась, при выполнении операции неоднократно спрашивали, для каких целей она снимает деньги. Женщина, выполняя все инструкции, отвечала банковским работникам, что деньги ей нужны для племянника, якобы он покупает квартиру. Затем аферисты вызвали женщине такси и сказали ехать к банкомату, расположенному в крупном торговом центре города.

Там ее сразу приметили стражи порядка. Пенсионерка на вопросы полицейских отвечала заученной фразой: «племянник по имени «Сережа» покупает квартиру и ему необходимы деньги». В какой-то момент женщина начала убегать от стражей порядка, направляясь к выходу из торгового центра.

На улице полицейским удалось догнать горожанку. Около часа они убеждали ее, что с ней общаются мошенники. Пожилая уфимка наотрез отказывалась им верить и продолжала разговор с аферистами, которые уже заказывали такси до другого банкомата.

В дальнейшем, проявив настойчивость, сотрудники полиции предложили женщине проехать в ближайшее отделение полиции. Только в кабинете следователя, пенсионерка пришла в себя и подробно рассказала, что с ней произошло.

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Метки: Видео   Уфа   мошенничество   обман   пенсионерка   полицейские   разговор с мошенниками   
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30  комментариев
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11k
Владимир Час назад
Давно пора по телевизору (так как его пенсионеры и смотрят) рассказывать о типичных способах обмана, регулярно.
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398
Илья 6 минут назад
Идиоты с возрастом становятся старыми идиотами .
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18k
RDen 11 минут назад
"....более того, просто убежала."

ничего, скоро прибежит
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1k
Игорь Меншиков 16 минут назад
Надо полиции мини глушилки выдавать, чтоб разговор с мошенниками блокировался и пенсионеры в себя приходили от зомбирования
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11k
Владимир Полчаса назад
Блин, неужели в старости люди так тупеют? Я думал мудрей становятся, умней, кроссворды там всякие разгадывают. А нет.
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14k
GROMOZEKA 55 минут назад
А я вот считаю, что не надо ей пытаться помочь.
Если человек, доживши до седых волос, остался идиотом, то кто ему виноват?
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6k
livaneth Час назад
Теперь "племянник" по имени Серёжа купит квартиру.
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2k
Андрей Час назад
надеюсь полицаев выгнали с работы?
Старушка переводила деньги "террористам" а они её упустили?
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395
Jay Freeman Юрий 19 минут назад
Судя по его комменту, Андрей потенциальная жертва мошенников. Причём ещё до пенсии. Извините за грубость если что...
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5k
Дмитрий ! Час назад
Чего у них в головах?
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