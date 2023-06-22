Телефонные мошенники оставили одинокую пенсионерку без квартиры и денег в Челябинске

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76-летняя Галина Дмитриевна рассказала нам о классической мошеннической схеме, в которую попала абсолютно случайно. Бабушка осталась без жилья и отложенных на похороны денег — совсем одна в ужасной ситуации. Муж умер больше 20 лет назад, а детей не было.
Новые владельцы недвижимости, как подозревает жертва, были в курсе схемы и сами в ней приняли участие. Ведь сделка по продаже недвижимости прошла моментально — в течение одной недели. Сейчас они готовят иск о выселении женщины на улицу.
Возбуждено уголовное дело, бабушка вместе с юристами хочет опротестовать сделку в суде.
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