Енот не на шутку испугал оленя

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Любитель дикой природы, установивший скрытое видеонаблюдение в окрестности населённого пункта Коннелли-Спрингс (округ Берк, штат Северная Каролина, США) на днях поделился видеороликом с ночными похождениями двух представителей местной фауны.
Енот и молодой олень, пришедшие на место кормёшки, столкнулись нос к носу, после чего парнокопытный представитель животного мира от неожиданности подпрыгнул вверх, сбил поилку и в течении нескольких секунд исчез их объектива видеокамеры.
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