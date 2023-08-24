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Енот не на шутку испугал оленя

Енот не на шутку испугал оленя

Автор:
24 августа 2023 11:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   енот   животные   испуг   лес   олень   скрытое видеонаблюдение   
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Любитель дикой природы, установивший скрытое видеонаблюдение в окрестности населённого пункта Коннелли-Спрингс (округ Берк, штат Северная Каролина, США) на днях поделился видеороликом с ночными похождениями двух представителей местной фауны.

Енот и молодой олень, пришедшие на место кормёшки, столкнулись нос к носу, после чего парнокопытный представитель животного мира от неожиданности подпрыгнул вверх, сбил поилку и в течении нескольких секунд исчез их объектива видеокамеры.

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Метки: Видео   енот   животные   испуг   лес   олень   скрытое видеонаблюдение   
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1  комментарий
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Hugo_RnD 3 минуты назад
"кормёШки", "пробешки", "дорошки" ...
ВЕРНИТЕ СОВЕТСКУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ!!!!!
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