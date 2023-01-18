Олень ворвался в мясную лавку в США

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Олень устроил беспорядок в мясной лавке в американском городе Морхед, штат Миннесота. Животное с наскока разбило стеклянную дверь, проскользило по полу торговой точки и врезалось в стену.
Олень попытался выбраться через окно и опрокинул горшок с цветком. В конечном итоге парнокопытное убежало через разбитую им ранее дверь.
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Случилось мне как-то врезаться всем корпусом в закрытую стеклянную дверь.
Ощущения были такие, как будто я внутри гигантского колокола.
Сразу напишу, что внутри колокола мне быть не приходилось, но рядом как-то стоялось и вот эта вибрация, прям сопоставимая с ударом в дверь )