FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13343 поста • 1461 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Олень ворвался в мясную лавку в США

Олень ворвался в мясную лавку в США

Автор:
18 января 2023 13:43
Сообщество : Животные
Метки: США   видео   животные   инцидент   магазин   олень   
208
1
1
Олень устроил беспорядок в мясной лавке в американском городе Морхед, штат Миннесота. Животное с наскока разбило стеклянную дверь, проскользило по полу торговой точки и врезалось в стену.
Олень попытался выбраться через окно и опрокинул горшок с цветком. В конечном итоге парнокопытное убежало через разбитую им ранее дверь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: США   видео   животные   инцидент   магазин   олень   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Андрей Иванов 45 минут назад
Надпись на лавке "У нас самое свежее мясо!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Ловите наркомана! Минуту назад
Родственников искал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
ruslan d 3 минуты назад
Суицидник ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
676
Kra 5 минут назад
Бедный олень...
Случилось мне как-то врезаться всем корпусом в закрытую стеклянную дверь.
Ощущения были такие, как будто я внутри гигантского колокола.
Сразу напишу, что внутри колокола мне быть не приходилось, но рядом как-то стоялось и вот эта вибрация, прям сопоставимая с ударом в дверь )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
напомнило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Час назад
Вегетарианцы они такие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Глущенко Час назад
Акция протеста против поедания мяса .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
569k
АРОН Час назад
Как же сильно он мяса хотел отведать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
- Мужик, здесь оленину принимают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

833298



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужчина заметил опоссума, который без движения лежал на его крыльце
Мужчина заметил опоссума, который без движения лежал на его крыльце
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 января
Набирающие популярность в сообществах
Фанера в интерьере дома: как оригинально украсить любую комнату
Фанера в интерьере дома: как оригинально украсить любую комнату
Театр на Бронной после реставрации
Театр на Бронной после реставрации
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Легко

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#животные#аварии#автомобили#в мире#СССР#картинки#улыбнуло
#Юмор#интересное#забавно#дтп#кино#позитив#Украина#США#Приколы#авто аварии
#Прикол#факты#подборка#люди#Ynews#Россия#Прошлое#автомир#Фотографии#сво
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка» «Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка» Енот неожиданно напал на пятилетнюю девочку Енот неожиданно напал на пятилетнюю девочку Голодный медведь зашел в магазин и напугал американку Голодный медведь зашел в магазин и напугал американку Медвежонок напугал оленей, зашедших на его территорию Медвежонок напугал оленей, зашедших на его территорию Напуганный олень атаковал американское семейство Напуганный олень атаковал американское семейство Четвероногий защитник отбил атаку агрессивного пса Четвероногий защитник отбил атаку агрессивного пса

На что жалуетесь?

Вернуться