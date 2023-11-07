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Вот бы всем чувствовать габариты так же, как этот олень

Вот бы всем чувствовать габариты так же, как этот олень

Автор:
07 ноября 2023 13:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   габариты   животные   лес   олень   природа   скорость   
2587
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Это не олень, а настоящий реактивный танк! Огромный и величественный зверь с впечатляющими ногами действительно выглядит впечатляюще. Но несмотря на свои размеры, он с удивительной скоростью и ловкостью носиться между плотно расставленными деревьями.

Как же ему удается не врезаться в них?

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Метки: Видео   габариты   животные   лес   олень   природа   скорость   
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12  комментариев
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61k
pynh 2 часа назад
Жить захочешь, не так "габариты прочувствуешь"
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22k
BiZ Минуту назад
да у него сенсоры работают только на стволы, которые он не сможет сбить. к веточкам они не чувствительны.
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272
unclejohn 5 минут назад
Да, прыжок величественен.
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7k
Mixalych 14 минут назад
Однажды я по лесу на велосипеде катался. Остановился,невзначай, водички попить и дух перевести и был крайне изумлен от звука: по ощущениям, в стороне от меня, меж деревьев и листвы несся поезд. И через несколько секунд я увидал такого же красавца как и на видео. У него реально земля дрожит под ногами. Как у меня потом коленки.
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4k
fkamash Полчаса назад
С работы домой видимо чешет
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92k
sapér Vodička 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Artem 52 минуты назад
А прыгает как грациозно...
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10k
Garpia121 56 минут назад
Красавец, чудо природы. А потом придут уроды, и ради забавы убьют.
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16k
Vital Idol Час назад
...плотно расставленными деревьями...
а, кто их расставил?! леший?!
растущими! афтр лох!
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6k
Babangdida Час назад
Красивый!
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16k
Majul 2 часа назад
Т.е. автор когда бежит по лесу может наткнуться на дерево? Какая разница какие размеры, это свое собственное тело, а не сторонние неживые "габариты".
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