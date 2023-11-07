Вот бы всем чувствовать габариты так же, как этот олень

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Это не олень, а настоящий реактивный танк! Огромный и величественный зверь с впечатляющими ногами действительно выглядит впечатляюще. Но несмотря на свои размеры, он с удивительной скоростью и ловкостью носиться между плотно расставленными деревьями.
Как же ему удается не врезаться в них?
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а, кто их расставил?! леший?!
растущими! афтр лох!