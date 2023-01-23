Енот упал с потолка во время совещания политиков

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Во время заседания городского совета Акапулько в Мексике в конференц-зале неожиданно появился енот. Животное проломило потолок и начало бегать по помещению.
Инцидент произошёл еще 22 декабря прошлого года, однако видео в сети появилось лишь недавно. Всего в здание пробрались два животных. Один из енотов смог удержаться и забраться обратно, а второй рухнул в помещение, где шло собрание. Упавший зверёк в итоге нашёл выход из конференц-зала и скрылся.
Здание располагается на территории крупного экологического парка Папагайо, а потому появление енотов неудивительно.
Здание располагается на территории крупного экологического парка Папагайо, а потому появление енотов неудивительно.
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