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Енот упал с потолка во время совещания политиков

Енот упал с потолка во время совещания политиков

Автор:
23 января 2023 12:10
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   енот   животные   люди   мексика   
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Во время заседания городского совета Акапулько в Мексике в конференц-зале неожиданно появился енот. Животное проломило потолок и начало бегать по помещению.
Инцидент произошёл еще 22 декабря прошлого года, однако видео в сети появилось лишь недавно. Всего в здание пробрались два животных. Один из енотов смог удержаться и забраться обратно, а второй рухнул в помещение, где шло собрание. Упавший зверёк в итоге нашёл выход из конференц-зала и скрылся.

Здание располагается на территории крупного экологического парка Папагайо, а потому появление енотов неудивительно.

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Метки: в мире   видео   енот   животные   люди   мексика   
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