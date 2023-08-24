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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 632 поста • 37 подписчиков подписаться
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«Господи, зайди обратно»: в Казани заметили мальчика, который играл на карнизе окна

«Господи, зайди обратно»: в Казани заметили мальчика, который играл на карнизе окна

Автор:
24 августа 2023 09:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Казань   высота   горе-родители   дети   карниз   ребенок   
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На кадрах видно, что ребенка никто не держит, а сам он опасно балансирует на подоконнике второго этажа.

«Господи, зайди обратно», – говорит очевидица.

Видео с игравшим на карнизе ребенком заинтересовались в местной прокуратуре.

Источник:

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Метки: Видео   Казань   высота   горе-родители   дети   карниз   ребенок   
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6  комментариев
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ruslan d 2 часа назад
Какой ужас, второй этаж ...
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