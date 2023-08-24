«Господи, зайди обратно»: в Казани заметили мальчика, который играл на карнизе окна

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На кадрах видно, что ребенка никто не держит, а сам он опасно балансирует на подоконнике второго этажа.
«Господи, зайди обратно», – говорит очевидица.
Видео с игравшим на карнизе ребенком заинтересовались в местной прокуратуре.
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