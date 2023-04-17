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Мама видит первые шаги своего ребенка

Мама видит первые шаги своего ребенка

Автор:
17 апреля 2023 10:44
Метки: Реакция   видео   дети   мама   милота   первые шаги   ребёнок   
215
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Позитивная реакция усталой женщины на первые самостоятельные шаги её ребенка. А вы помните первые шаги своих детей?

Теперь не уследишь!

Вскоре начнутся забеги по квартире и она начнёт уставать еще больше.

Источник:

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Метки: Реакция   видео   дети   мама   милота   первые шаги   ребёнок   
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Echo 58 минут назад
точка отсчета первого километра
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Себастьян Перейра

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