Мама видит первые шаги своего ребенка

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Позитивная реакция усталой женщины на первые самостоятельные шаги её ребенка. А вы помните первые шаги своих детей?
Теперь не уследишь!
Вскоре начнутся забеги по квартире и она начнёт уставать еще больше.
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