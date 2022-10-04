В Китае мужчина спас ребёнка, свисающего с балкона

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Героическому соседу приписывают спасение жизни ребенка, свисавшего с балкона в Китае. На видеозаписи видно, как маленький мальчик изо всех сил цепляется за перила, в то время как почти все его тело свисает с края балкона на седьмом этаже.
25 сентября житель города Фошань (провинция Гуандун, КНР) запечатлел спасательную операцию, произошедшую в доме напротив.
Молодой человек, услышавший крики по-соседству, не растерялся и, обнаружив двухлетнего ребёнка свисающего с соседского балкона, устремился ему на помощь. Пробравшись по узкому парапету, спасателю, совместно с матерью ребёнка, удалось вернуть малыша на балкон.
Китайские СМИ, разместившие в интернете драматичные кадры спасения, не уточнили никаких подробностей о происшествии.
Молодой человек, услышавший крики по-соседству, не растерялся и, обнаружив двухлетнего ребёнка свисающего с соседского балкона, устремился ему на помощь. Пробравшись по узкому парапету, спасателю, совместно с матерью ребёнка, удалось вернуть малыша на балкон.
Китайские СМИ, разместившие в интернете драматичные кадры спасения, не уточнили никаких подробностей о происшествии.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
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