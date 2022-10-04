В Китае мужчина спас ребёнка, свисающего с балкона

Героическому соседу приписывают спасение жизни ребенка, свисавшего с балкона в Китае. На видеозаписи видно, как маленький мальчик изо всех сил цепляется за перила, в то время как почти все его тело свисает с края балкона на седьмом этаже.

0 25 сентября житель города Фошань (провинция Гуандун, КНР) запечатлел спасательную операцию, произошедшую в доме напротив.



Молодой человек, услышавший крики по-соседству, не растерялся и, обнаружив двухлетнего ребёнка свисающего с соседского балкона, устремился ему на помощь. Пробравшись по узкому парапету, спасателю, совместно с матерью ребёнка, удалось вернуть малыша на балкон.



Китайские СМИ, разместившие в интернете драматичные кадры спасения, не уточнили никаких подробностей о происшествии.