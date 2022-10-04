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В Китае мужчина спас ребёнка, свисающего с балкона

В Китае мужчина спас ребёнка, свисающего с балкона

Автор:
04 октября 2022 09:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   балкон   видео   высота   дети   спасение   спасение ребенка   
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Героическому соседу приписывают спасение жизни ребенка, свисавшего с балкона в Китае. На видеозаписи видно, как маленький мальчик изо всех сил цепляется за перила, в то время как почти все его тело свисает с края балкона на седьмом этаже.

Источник:

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Метки: Китай   балкон   видео   высота   дети   спасение   спасение ребенка   
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4  комментария
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48k
dima423 4 часа назад
странное инженерное решение, хер знает на каком этаже сплошные решетки на балконе, это нахера вообще?
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3k
дед Сергей 2 часа назад
молодец мужик!!!
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17k
Алексей 3 часа назад
Писец, и мужика обратно по парапету отправили.....
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16k
Роберт Шекли 4 часа назад
Решетки что ли не открываются?
Отличное решение на случай пожара!
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