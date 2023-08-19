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20-летний парень решил проскочить на красный, но сильно себя переоценил. Разогнавшись, он влетел в 68-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу — удар оказался настолько сильным, что женщина отлетела.
Старушка сломала лодыжку, а велосипедист — несколько рёбер.
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