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Московский пенсионер окурком сжег электровелосипед курьера

Московский пенсионер окурком сжег электровелосипед курьера

Автор:
25 января 2025 10:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   курьер   окурок   пенсионер   электровелосипед   
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На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что велосипед с курьерской сумкой был припаркован рядом с наполненной урной. Проходящий мимо пожилой мужчина опустил туда окурок, после чего вспыхнул огонь, который перекинулся на велосипед.

К велосипеду подбежал мужчина, который попытался потушить его подручными средствами. К нему присоединились несколько прохожих. Затем на место происшествия приехали пожарные и бригада скорой помощи.


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Метки: Видео   ЧП   курьер   окурок   пенсионер   электровелосипед   
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12  комментариев
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2k
DuckTales 4 часа назад
Сколько же идиотов на свете ...
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579
ya da 43 минуты назад
Хорошие новости, минус один чурка на дороге, всегда ненавидел 3.14доров, бросающих не потушеные бычки в мусорки
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5k
Александр 2 часа назад
Старый чудак.Что мешает пальцем сбить уголёк?Не понимаю таких тупых чудаков.
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5k
poбт 3 часа назад
во всей этой х*уйне, мне непонятно какой дегенерат вызвал скорую и пожарку
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454
Артём poбт 2 часа назад
Когда начнут взрываться литиевые батареи пламя может перекинуться на рядом стоящие машины. Стоит подождать?
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2k
svatoy_ejiik 3 часа назад
Лютый дед
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15k
Доктор 4 часа назад
Скорую помощь окурку или урне оказали ?
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2026 постов (1985 в горячем)

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