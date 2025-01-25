Московский пенсионер окурком сжег электровелосипед курьера

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На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что велосипед с курьерской сумкой был припаркован рядом с наполненной урной. Проходящий мимо пожилой мужчина опустил туда окурок, после чего вспыхнул огонь, который перекинулся на велосипед.
К велосипеду подбежал мужчина, который попытался потушить его подручными средствами. К нему присоединились несколько прохожих. Затем на место происшествия приехали пожарные и бригада скорой помощи.
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