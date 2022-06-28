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Мировой рекорд скорости: 272 километра в час на велосипеде

Мировой рекорд скорости: 272 километра в час на велосипеде

Автор:
28 июня 2022 12:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Велосипедист   в мире   велосипед   видео   люди   мировой рекорд   рекорд   скорость   
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Австрийский спортсмен Elias Schwärzler решил установить рекорд скорости на своём велосипеде. Мужчину прицепили к мотоциклу и разогнали до впечатляющей скорости 272 километра в час!

Чистое безумие!

Одно неверное движение рулём и гибель... Безумству храбрых — венки со скидкой!

Источник:

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Метки: Велосипедист   в мире   велосипед   видео   люди   мировой рекорд   рекорд   скорость   
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15  комментариев
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Но это же на буксире. Я то грешным делом подумал, что кто-то реально разогнал велосипед до запредельных скоростей.
А так и на голой жопе можно, правда один раз.
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59
Сигизмунд Лазаревич 9 минут назад
цеплять этого хилого к самолёту надо было.
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600
HalloFreeSpace Полчаса назад
Как там колеса не поотлетали и тормоза выдержали ???
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70k
Viktor Полчаса назад
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21k
SolomonA 51 минуту назад
Конечно. "Рекорд скорости на велосипеде". А можно посидеть на велосипеде на борту летящего самолета - будет новый рекорд...
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7k
SuperTroll Час назад
Епт...а если к баллистической ракете его прицепить, так он вообще все рекорды побьет
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23k
Сибиряк Час назад
Мировой рекорд скорости: 272 километра в час на велосипедеПосмотреть
Мировой рекорд скорости: 272 километра в час на велосипеде
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