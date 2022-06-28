Мировой рекорд скорости: 272 километра в час на велосипеде

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Австрийский спортсмен Elias Schwärzler решил установить рекорд скорости на своём велосипеде. Мужчину прицепили к мотоциклу и разогнали до впечатляющей скорости 272 километра в час!
Чистое безумие!
Одно неверное движение рулём и гибель... Безумству храбрых — венки со скидкой!
Источник:
АНТИФИШКИ
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А так и на голой жопе можно, правда один раз.