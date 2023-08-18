В Бельгии толпа мигрантов избила местного паренька и заставила его целовать им ноги

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Всё засняли на видео и выложили в сеть.
Агрессивные ребята окружили юношу и надавали ему оплеух. Но на этом не остановились. Самый активный снял обувь и заставил молодого человека целовать ему ноги.
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Сообщают, что это произошло в Брюсселе, в районе, где проживают мигранты из стран Северной Африки, Сирии, Ирака, Сенегала, Конго и Кот д’Ивуара. А парень просто попался на глаза скучающим приезжим гопникам.
Никаких комментариев на эту тему от местных властей не последовало.
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Как говорится, за что боролись....
Некоторые скажут, что Бельгия не имела колоний. Зато имела вплоть до середины прошлого века человеческие зоопарки. За свои поступки всегда придется отвечать, либо тебе, либо твоим потомкам. Или некоторые скажут, что они были дикарями. Дикарями были как раз европейцы, наука пришла из арабских стран, так же математика, медицина, астрономия, да много чего пришло с "варварских" стран. Пока не пришли католики со своими крестовыми походами за освобождение еврейского Иерусалима.
Колонии Бельгии (нидерл. Belgische koloniën, фр. Colonies belges) совокупность нескольких территорий Центральной Африки, принадлежавших этой стране на правах колониальных владений в период с 1885 по 1962 годы. Около 98 % площади всех бельгийских владений приходилось при этом на Бельгийское Конго. Кроме того, к колониям Бельгии обычно относят и концессию в китайском Тяньцзине (1902 1931)
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Большинству местного населения приходилось работать на плантациях гевеи. Бельгийские власти нашли исключительно эффективный способ повышения производительности труда благодаря ему производство каучука в Конго за десять лет выросло в 40 раз.
Способ был прост, как надпись на воротах немецкого концлагеря. Каждому, кто не выполнял норму по сбору каучука, отрубали руку. Точнее, за невыполнение норм полагался расстрел. Бельгийское правительство считало каждый патрон, поэтому требовало, чтобы каратели из Force Publique предоставляли отрубленную руку казненного в подтверждение того, что патрон был использован по назначению, а не был продан местным охотникам. Кроме того, каратели получали за каждую экзекуцию вознаграждение.
Головорезы оказались хитрее они просто начали отрубать людям руки. В конце концов, дело закончилось тем, что отрубленные руки стали использоваться в Конго в качестве валюты. Их собирали каратели из Force Publique, их собирали мирные деревни... Если у одной деревни нормы по сбору каучука оказывались слишком высокими, она нападала на другую деревню, чтобы заплатить бельгийскому королю страшный выкуп. Пик добычи каучука в Конго пришелся на 1901-1903 годы. Именно тогда руки начали измерять корзинами. Не выполнил норму по сбору каучука? С тебя две корзины рук.
В стране упала рождаемость, начали распространяться голод и болезни. За первые 40 лет бельгийского владычества население Конго сократилось на 15% (с 11,5 до 10 миллионов человек). Леопольд II продал Конго бельгийскому правительству лишь перед своей смертью, в 1908 году. Он не испытывал ни капли сожаления по поводу миллионов покалеченных и убитых людей.
Хрен их разберёшь этих толераснутых европейцев.
Мигранты пытались совершить групповое изнасилование русской девушки во Владивостоке. Одного из них по горячим следам поймали местные жители, которые самоотверженно откликнулись на пронзительные крики девушки.
Во Владивостоке 17 августа в час ночи произошёл ужасный эпизод, которые все чаще происходят на наших улицах, благодаря миграционной политике власти.В районе Снеговой Пади на девушку напала группа приезжих. Местные жители пишут, что услышали женские крики. Пострадавшую пытались раздеть и изнасиловать, но она оказала им отчаянное сопротивление, за что ей разбили лицо.
Местные жители не проигнорировали её крики и вышли на помощь. На видео видно как узбекский насильник стремительно убегает, и его пытается догнать молодой человек. Парень сел в машину к своим знакомым, голос за кадром говорит, что одного из нападавших поймали, по данным источника его передали в полицию. Где сейчас остальные и сколько их вообще было – пока неизвестно, девушка находится в шоковом состоянии. Однако, отрадно видеть, что местные жители не проигнорировали девушку попавшую в беду.
https://news.mail.ru/incident/57460881/https://news.mail.ru/incident/57460881/
Ранее "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети сообщали, что во Владивостоке в микрорайоне Снеговая Падь неизвестные напали на женщину, избили ее и пытались надругаться над ней.
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/139757-delo-ob-iznasilovanii-na-gorshkova-poluchilo-neozhidannyj-povorot.htmlhttps://vestiprim.ru/news/ptrnews/139757-delo-ob-iznasilovanii-na-gorshkova-poluchilo-neozhidannyj-povorot.html
Кадры непотребства сняли соседи из окна. На видео мужчина сидит на лавочке поблизости от гулящих детей и занимается онанизмом. После этого с ним вышли поговорить местные жители и показали ролик - на что педофил ответил, что ему плевать и начал угрожать людям. Известно, что ранее приезжий сидел в тюрьме
Со слов девушки:
«Данный водитель неоднократно предлагал всю дорогу КРЕПКИЙ ЛЮБОВЬ (интимную связь), звал к себе выпить, "отдохнуть". Сказал, что хочет со мной "дружить", а я против, что я вредная и тп.
Я сказала, что у меня есть молодой человек и не нужно со мной ЭТО обсуждать и уж ТЕМ БОЛЕЕ предлагать. К слову, я - несовершеннолетняя.
Я думала, что он меня вывезет в лес и изнасилует. До этой поездки, он вёз меня несколько раз, говорил, что я полная, что мне нужно похудеть и детей уже рожать. Он не в первый раз предлагает мне с ним "подружиться". Я написала в поддержку Яндекс такси и его отстранили от перевозок в Яндексе. Сегодня утром, 14.08.2023, я написала заявление в полицию по поводу данной ситуации. Что хочу сказать на счёт этой ситуации: будьте бдительны и осторожны, не давайте себя, своих близких и знакомых в обиду. Не хотелось бы, чтобы на моём месте оказался кто-то другой».
«Я работаю официально в городском такси, привожу и увожу пассажиров из аэропорта. Меня уже неоднократно выслеживают и подходят с угрозами лица азиатской национальности агрессивно настроенные. Мол, я не плачу здесь, и поэтому не должна тут находиться их территория.
А они обманывают людей, просто завышают цены за провоз пассажиров. Создают незаконное ограничение в конкуренции для официальной работы службы такси.
Я обратилась в линейную полицию аэропорта и написала заявление о конфликте.»
Местные этнические банды демонстрируют, что ничего не боятся, уверены в своей безнаказанности и плюют на наши законы. В местных пабликах люди рассказывают, что директор Янинского центра образования (школа) Анатолий Зюзин на протяжении многих лет закрывал глаза на избиения русских подростков и на существования этнических группировок, призывая детей и их родителей терпеть.
Нашли некоторых участников этнической преступной группировки из Янино. Первая ссылка это абу-бандит, который засветился на видео с нападением на подростка, он уже осторожно удалил страницу, остальные закрыли.
А главное - вот у нас так изобьют-унизят и будет разбирательство, они будут стоять перед камерой и говорить "извините". Кого-то извинят, а кто-то уедет в солнечные места где только лес вокруг.
В Бельгии скажут, что он сам виноват - не надо было туда ходить.
А пост про бельгийца тебе был адресован, чё ты со своими овцеёбами влез?