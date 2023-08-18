В Бельгии толпа мигрантов избила местного паренька и заставила его целовать им ноги

Сообщают, что это произошло в Брюсселе, в районе, где проживают мигранты из стран Северной Африки, Сирии, Ирака, Сенегала, Конго и Кот д’Ивуара. А парень просто попался на глаза скучающим приезжим гопникам.

Никаких комментариев на эту тему от местных властей не последовало.