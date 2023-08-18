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В Бельгии толпа мигрантов избила местного паренька и заставила его целовать им ноги

В Бельгии толпа мигрантов избила местного паренька и заставила его целовать им ноги

Автор:
18 августа 2023 14:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бельгия   Брюссель   Видео   европейский союз   мигранты   парень   
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Всё засняли на видео и выложили в сеть.

Агрессивные ребята окружили юношу и надавали ему оплеух. Но на этом не остановились. Самый активный снял обувь и заставил молодого человека целовать ему ноги.

Сообщают, что это произошло в Брюсселе, в районе, где проживают мигранты из стран Северной Африки, Сирии, Ирака, Сенегала, Конго и Кот д’Ивуара. А парень просто попался на глаза скучающим приезжим гопникам.

Никаких комментариев на эту тему от местных властей не последовало.

Источник:

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Метки: Бельгия   Брюссель   Видео   европейский союз   мигранты   парень   
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45  комментариев
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54k
dima423 2 часа назад
если между пи*дюлями и целованием ног ты выбираешь целование ног, то ты и целуешь ноги получаешь пи*дюлей)
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26k
AzuveR 7 минут назад
"Никаких комментариев на эту тему от местных властей не последовало." И не последует, ибо толерантность. Дальше в гейропе будет ещё веселее. А вот нашим властям, как можно скорее и с пристрастием нужно заняться чуркабесами, что бы не было как в Британии.
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8k
Дмитрий 18 минут назад
Всё нормально. Парень обещал извинится перед мигрантами.
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19k
Алексей 18 минут назад
Вот мне интересно когда у них терпение кончится и они снесут свою власть, или там уже такие амёбы что с ними можно делать все что угодно
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2k
Росомаха 23 минуты назад
Подкину на вентилятор... Возражайте!
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57k
Олег Полчаса назад
Побольше зовите "гостей" ...
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11k
Dmitry 39 минут назад
Чувствую лет через 20, Европа будет называться Объединенные Европейские Эмираты (или Вымираты))).
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310
Pi11igrim 45 минут назад
Рождение скинхеда
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−5
устал я от вас Час назад
Ну как минимум европейцы это заслужили своим поведением и политикой самоуничижения.
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605
Vergüenza Ajena Час назад
НОВЫЕ бельгийцы угнетают аборигенов?
В этой новости ВСЁ ПРЕКРАСНО!
Как говорится, за что боролись....
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2k
RaiJu 2 часа назад
А я считаю правильно, если бы не колониальное прошлое, не было бы всех этих "новых" европейцев. Надо отвечать за свое прошлое.
Некоторые скажут, что Бельгия не имела колоний. Зато имела вплоть до середины прошлого века человеческие зоопарки. За свои поступки всегда придется отвечать, либо тебе, либо твоим потомкам. Или некоторые скажут, что они были дикарями. Дикарями были как раз европейцы, наука пришла из арабских стран, так же математика, медицина, астрономия, да много чего пришло с "варварских" стран. Пока не пришли католики со своими крестовыми походами за освобождение еврейского Иерусалима.
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11k
Мафусаил 2 часа назад
Пацана жалко, он то не при делах, но зато, я надеюсь у него толерантность улетучилась к этим мигрантам.
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12k
Rus77 2 часа назад
А у нас подобное каждый день...

Мигранты пытались совершить групповое изнасилование русской девушки во Владивостоке. Одного из них по горячим следам поймали местные жители, которые самоотверженно откликнулись на пронзительные крики девушки.

Во Владивостоке 17 августа в час ночи произошёл ужасный эпизод, которые все чаще происходят на наших улицах, благодаря миграционной политике власти.В районе Снеговой Пади на девушку напала группа приезжих. Местные жители пишут, что услышали женские крики. Пострадавшую пытались раздеть и изнасиловать, но она оказала им отчаянное сопротивление, за что ей разбили лицо.

Местные жители не проигнорировали её крики и вышли на помощь. На видео видно как узбекский насильник стремительно убегает, и его пытается догнать молодой человек. Парень сел в машину к своим знакомым, голос за кадром говорит, что одного из нападавших поймали, по данным источника его передали в полицию. Где сейчас остальные и сколько их вообще было – пока неизвестно, девушка находится в шоковом состоянии. Однако, отрадно видеть, что местные жители не проигнорировали девушку попавшую в беду.

https://news.mail.ru/incident/57460881/https://news.mail.ru/incident/57460881/
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16k
Shtoppi 2 часа назад
вот так джунгли начинают окончательно захватывать "цветущий сАД". сами пустили заразу - теперь жрите, не поперхнитесь.
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