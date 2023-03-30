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Всё в нашем мире субъективно

Всё в нашем мире субъективно

Автор:
30 марта 2023 14:27
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   видео   оценка   парень   
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Девушке показали фотографию полного парня и попросил оценить его внешность по 10-бальной шкале, а затем и свою. После этого автор ролика сфотографировал девушку и показал снимок другому парню.

Сколько людей, столько и мнений

Иллюстрация фразы "субъективное мнение". В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   видео   оценка   парень   
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9  комментариев
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2k
Nyash Час назад
она действительно выглядит как ящерица
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10k
MUZSER 17 минут назад
" на вкус и цвет фломастеры разные "
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31k
Slonyash Полчаса назад
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4k
Stas 49 минут назад
А что доказать пытаются? Ну нашли двух, которых вынудили оскорбить фото - ок, спасибо, не их типы. Кто-то скажет, наверное, что она на все 100. странный пост и такая себе информативность...
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53k
dima423 53 минуты назад
симпатичная негритосочка)
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13k
Kostick Час назад
а чего не показали ему фотки жирного баклажана?))) может для него все тётки - чудищя двужопые))
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424
Dima Час назад
глиста))
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15k
Majul Час назад
Ну и в чем он не прав? ) На вкус и цвет все фломастеры разные, конечно, но она реальная страшная
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2k
ChePaev Час назад
да там ее оценивает сам как скрепка, конь сутулый))
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