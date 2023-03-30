Всё в нашем мире субъективно

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Девушке показали фотографию полного парня и попросил оценить его внешность по 10-бальной шкале, а затем и свою. После этого автор ролика сфотографировал девушку и показал снимок другому парню.
Сколько людей, столько и мнений
Иллюстрация фразы "субъективное мнение". В видео присутствует ненормативная лексика.
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