Толпа мигрантов выгнала детей со спортивной площадки

Очередной возмутительный случай с мигрантами случился в России. На этот раз в Железнодорожном. В микрорайоне Павлино дети пришли на вечернюю тренировку на спортивную площадку около школы, в которой они учатся. Однако на площадке их поджидала компания отдыхающих мигрантов, которым не понравилось, что их отдых прервали.
Приезжие стали прогонять детей, угрожая расправой. Завязался словесный конфликт.
Что ты смотришь на меня, как будто ты мне что-то сделаешь? Или в себя поверил,- грозился мигрант, прогоняя ребёнка.
Ничего лучше, чем налететь на детей с нецензурными угрозами, толпа "гостей" не придумала. Но обошлось без рукоприкладства. Мигранты прогнали детей и пригрозили расправой, если те вернутся.
Источник:
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После застройки дешевыми квартирами, распиаренный "Новоград Павлино" превратился в помойное гетто.
Там каждый день происходят ЧП с маргиналами и мигрантами, просто рассадник кримтнала...
Наказала?
Они же жёстко следят за тем, чтобы мигранты могли творить беспредел тут?
Ах, тут мигранты? Тогда ладно. Надо бы детей защищать! Ведь мигранты по шкале ненависти выше, чем школота
дикари-с