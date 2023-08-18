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Толпа мигрантов выгнала детей со спортивной площадки

Толпа мигрантов выгнала детей со спортивной площадки

Автор:
18 августа 2023 09:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   детская площадка   деьт   железнодорожный   клнфликт   мигранты   
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Очередной возмутительный случай с мигрантами случился в России. На этот раз в Железнодорожном. В микрорайоне Павлино дети пришли на вечернюю тренировку на спортивную площадку около школы, в которой они учатся. Однако на площадке их поджидала компания отдыхающих мигрантов, которым не понравилось, что их отдых прервали.

Приезжие стали прогонять детей, угрожая расправой. Завязался словесный конфликт.

Что ты смотришь на меня, как будто ты мне что-то сделаешь? Или в себя поверил,- грозился мигрант, прогоняя ребёнка.


Ничего лучше, чем налететь на детей с нецензурными угрозами, толпа "гостей" не придумала. Но обошлось без рукоприкладства. Мигранты прогнали детей и пригрозили расправой, если те вернутся.

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Метки: Видео   детская площадка   деьт   железнодорожный   клнфликт   мигранты   
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30  комментариев
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16k
куджо 2 часа назад
Жаль дяди в в камуфляже не вернулись с детьми
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2k
kuchipachi Минуту назад
как же всё таки меняется мнение людей, когда вместо русского мужика появляются чурки... прям кардинально. а еще если детей бьет женщина, то так тоже нельзя. детей должен бить только русский мужик. причем не своих, а именно чужих!
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26k
AzuveR 14 минут назад
И снова в студии чуркабесы и спорт площадка. Открытие сезона охоты ,притом круглогодичного ,может отлично решить проблему с овцелюбами.
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16k
Shtoppi 15 минут назад
эти ушлепки допросятся, и начнут их уже просто по факту появления где бы то ни было, без должной на то причины (например работать, а потом съе_баться на_уй с глаз долой), тупо отстреливать как прямую и непосредственную угрозу.
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37k
Антон 23 минуты назад
Ждем правильных ребят которые научат ослоепов хорошим манерам!
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1k
jnkbxybr Полчаса назад
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104
babai65 Полчаса назад
Сами виноваты. Нехрен их было пускать в страну без контрольно. А если уж пустили то для них создать резервацию и ввести комендантский час . Не вернулся вовремя - депортация без права повторного везда.
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16k
Мистер Фикс Полчаса назад
О, Павлино...
После застройки дешевыми квартирами, распиаренный "Новоград Павлино" превратился в помойное гетто.
Там каждый день происходят ЧП с маргиналами и мигрантами, просто рассадник кримтнала...
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8k
mbr 37 минут назад
Местная прокуратура и полиция выявила этих подростков, которые нарушили права мигрантов на отдых?
Наказала?
Они же жёстко следят за тем, чтобы мигранты могли творить беспредел тут?
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3k
Руслан 48 минут назад
Ну тут угрозы физической расправы по отношению к несовершеннолетним. Наши гуманные власти будут уже Закон соблюдать и сажать обезьян на реальные сроки с последующей депортацией? Колокольцев тут жаловался на некомплект в штате сотрудников давеча. Так может лучше и эффективнее работать надо? Вон, доказуха есть. Бери и заводи дело!
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2k
kuchipachi Час назад
Все правильно сделали мигранты! Уверен дети хамили им и посылали на уй. Ещё и ножи наверняка были у детей. Жаль только что не избили этих дебильных убл.юдков в виде детей. По другому эти ипанаты малолетние не понимают!
Ах, тут мигранты? Тогда ладно. Надо бы детей защищать! Ведь мигранты по шкале ненависти выше, чем школота
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3k
Pioner76 Час назад
Хороший мигрант - отпи.здю.леный мигрант.
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12k
Rus77 Час назад
Выродки ослоё6ы! По хорошему не понимают, только силу!
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вроде бы, благое дело - тренажёрные площадки в последние годы обустроили по всей стране, но для жителей близлежащих домов летом это сущее бедствие. Ад. Разговаривают детки до глубокой ночи во все их недетские лёгкие исключительно матом без скидок на возраст. То, что остаётся после "тренировок" - под силу вывезти только грузовиком (окурки, бутылки, обёртки, шелуха от семечек и фисташек). И не важно, стоят урны в двадцати метрах, в десяти или в двух - мусор бросается непосредственно под ноги или туда, куда его направит небрежный взмах детской руки. "И чё мне за это будет?"
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54k
dima423 2 часа назад
Ну если малолетки реально ломали тренажеры, то мигранты молодцы что их прогнали)
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