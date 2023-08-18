Толпа мигрантов выгнала детей со спортивной площадки

Очередной возмутительный случай с мигрантами случился в России. На этот раз в Железнодорожном. В микрорайоне Павлино дети пришли на вечернюю тренировку на спортивную площадку около школы, в которой они учатся. Однако на площадке их поджидала компания отдыхающих мигрантов, которым не понравилось, что их отдых прервали.