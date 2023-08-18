«Росэлектроника» показала первого российского робота для сердечно-легочной реанимации

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Благодаря передовым технологиям комплекс способен анализировать состояние пострадавшего и выбирать глубину и силу нажатий, в 15 раз дольше человека проводит непрямой массаж сердца и может быть размещён даже в автомобилях скорой помощи
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поэтому появление этого аппарата в ближайшее время не ожидаю