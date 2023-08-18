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«Росэлектроника» показала первого российского робота для сердечно-легочной реанимации

«Росэлектроника» показала первого российского робота для сердечно-легочной реанимации

Автор:
18 августа 2023 11:37
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Росэлектроника   врачи   медицина   реанимация   робот   робот для сердечно-легочной реанимации   
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Благодаря передовым технологиям комплекс способен анализировать состояние пострадавшего и выбирать глубину и силу нажатий, в 15 раз дольше человека проводит непрямой массаж сердца и может быть размещён даже в автомобилях скорой помощи

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Метки: Видео   Росэлектроника   врачи   медицина   реанимация   робот   робот для сердечно-легочной реанимации   
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3  комментария
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иванов дмитрий 43 минуты назад
в скорой которая 1.5 года назад меня везла не было ничего кроме тонометра и прищепки на палец померить кислород. носилки тоже были в плохом состоянии (мягко говоря) . (
подмосковье
поэтому появление этого аппарата в ближайшее время не ожидаю
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65
GAMMIXXX 3 минуты назад
Самое интересное, тут недавно в Сатке мужик разбился на тарзанке, его пытались спасти, но к сожалению не смогли. Так вот кто-то снимал видео реанимационных действий и там подобный робот ему делал сердечно-легочную реанимацию пока врачи ставили капельницу и т.п., что удивило так как эти Айские притесы где разбился мужик находятся в [мат] и тут такое ноу хау.
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523
Vergüenza Ajena Полчаса назад
А искусственное дыхание?
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