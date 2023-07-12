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Мужчина упал в обморок у регистратуры

Мужчина упал в обморок у регистратуры

Автор:
12 июля 2023 09:46
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   безразличие   врачи   куда катится этот мир   люди   медицина   помощь   
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Житель Санкт-Петербурга стал свидетелям вопиющего безразличия со стороны медиков к здоровью посетителя Мариинской больницы. Инцидент произошел 10 июля, в очереди за талончиками на прием. Когда мужчина подошел к окошку, он вдруг отключился и рухнул на пол. Но сотрудница регистратуры не обратила на это никакого внимания.


По словам мужчины, он пошел и сообщил о происшествии охране медучреждения. Охранники не сразу, но все же пришли, взяли лежавшего на полу мужчину за руки и потащили его.


"Охрана начала волочить его просто за руки, как тело. После чего мужчина пришел в себя... Он проснулся", - рассказал автор видео.


На кадрах видно, что никто из посетителей больницы тоже не подошел к мужчине, не пытался привести его в чувства. Наоборот, его старались обходить стороной.


Больше всего очевидца шокировало, что никто из сотрудников медучреждения даже не пытался помочь человеку, которому стало плохо. Наш собеседник признал, что обморочный пациент был нетрезв и рассказал, когда пришел в чувства, что у него иногда подскакивает сахар в крови.

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Метки: Видео   безразличие   врачи   куда катится этот мир   люди   медицина   помощь   
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43  комментария
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4k
Наталья 2 часа назад
Присутствовала при такой ситуации. Бабулька, стоя за мной в очереди, начала падать в обморок, я успела подхватить, так что она только коленями на пол осела. Персонал тут же вызвал срочную бригаду, двое медиков с большим чемоданом прибежали, бабульку перенесли в комнату неотложной помощи и там её продержали долго. Вроде, жива осталась. Тюмень, поликлиника №8. Но это единственное, пока, что я могу сказать положительного об этой поликлинике.
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1k
Mikhail 12 минут назад
так пошел бы и к главрачу обратился или к терапевтам. чего до клерков докопался со своим телефоном. в итоге то помогли?
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19k
Alush 15 минут назад
У нас так в очереди перед кабинетом где ЭКГ делают произошло. Упал человек, повыбегали медики, закрыли ширмой, начали откачивать. Не помогло. Так и умер мужик, не приходя в сознание. Такова жизнь. Один раз парень,вдруг вскакивает с места в дремавшей очереди перед кабинетом, закричал и побежал по коридору. Упал и начал в конвульсиях биться. Тоже медики повыскакивали в кабинетов, затащили в один из них и видимо вкололи что-то, потому,как крики вскоре замолкли. Так я, будучи ребенком, первый раз увидел эпилепсический припадок
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14k
Artem 24 минуты назад
Свободная касса...
А если серьезно, - пздц конечно!.
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39k
Aleks Полчаса назад
Мужик с телефоном!
Рядом возможно умирает человек, а ты тварь достал телефончик и пилишь контент. Ты гораздо хуже сотрудников данного учреждения.
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9
ДлинныйЧулок 47 минут назад
Вот зачем тявкать свои "пять копеек", если знаний - ноль?!
Люди, страдающие заболеванием сахарный диабет, во время приступа гипогликемии (диабетическая кома) ведут себя, как пьяные, у них глаза пьяные, речь невнятная: помутнение сознание вызывается не только бухлом и наркотой, - так, на минуточку. И от диабетика может пахнуть ацетоном (выработанным аутоимунно, собственным организмом, а не влитым из горлА за гаражами!)
А медработникам, не реагирующим на такие симптомы, надо ОТКУСИТЬ ГОЛОВУ,
потому что человек без экстренной помощи может умереть, очень даже скоропостижно
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9
ДлинныйЧулок Алексей 17 минут назад
Совершенно согласна!
Если человек принимал алкоголь, и ему стало плохо (какая разница, алкоголем это спровоцировано или нет), - ему что, надлежит подохнуть? Это цивилизованное общество и современная медицина?
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12k
Linuksoid 54 минуты назад
Достали уже фразы: "может быть только в России". Он прям везде был и точно это знает. Пох*изм - это мировая религия.
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7
устал я от вас Час назад
Синемор потерял сознание... ну так это только в плюс как страдальцам так и сотрудникам. Поваляется это говно минут десять и в себя придёт.. зато в эти 10 минут всем спокойно. А если не придёт в сознание то это для родственников бонус отличный.
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7
устал я от вас Херанука Паибалу 5 минут назад
Даже если и нет...
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512
OG Час назад
А сам то что..... только ума хватает видео сделать.
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595
Const67 Час назад
При любом раскладе терапевт должна была осмотреть.
Сколько раз такое было: пахнет - возможно инсулиновый криз, качает - предынсультное, выглядит так себе - почки.
Порой так и мрут в приёмных покоях и поликлиниках. Да ну его, кажися он синий.
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6k
salim777 Час назад
Как вы задолбали со своим "вот так может быть только в России". Во-первых, так может быть где угодно. Во-вторых: х.ли ты снимаешь своим мобильником, а сам не подойдёшь и не поможешь? И очередь из таких же "возмущающихся" сидит, в шары долбится. Но нет, должна выйти спец тётка из регистратуры и всё порешать. Иди-ка ты на йух, сраный зумер. Желаю тебе так же лежать в отключке, а вокруг все подаставали телефоны и снимают. Главное же возмущаться погромче и рассылать по сети своё возмущение, так? И тогда всё само собой наладится. Тьфу, смотреть противно.
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1k
zu4ara 2 часа назад
Урод снимал видео про уродов.
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120
Julia Sepp 2 часа назад
Не, я этого не понимаю, раз человек упал и лежит то обязательно пьяный и можно не обращать внимание типа это нормально ? А проверить что человеком ? Я бы не смогла просто так переступить или обходить лежачего человека, потому что прежде всего он человек и без разницы пьяный или нет!
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54k
dima423 2 часа назад
Странно конечно...а этим теткам в регистратуре хотя бы кто то сказал что там человеку плохо стало? А то может они и не видят? А так, я смотрю и людям как то по*уй на этого человека, никто даже не подошел к нему, никто не зовет врачей, никто даже в окошко регистратуры не обратился по этому поводу... Может это просто алкаш какой то спать прилег?? Иначе мне не понятна реакция окружающих людей прежде всего...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Просто известный клиент со своей стандартной истерикой - вот и спокойны все.
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0
karamal Едондер пуп 2 часа назад
главное чтобы когда-нибудь тебя с ним не перепутали
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4k
Григорий 2 часа назад
уволить всех причастных, плевать какой был пациент, он в мед учреждении, а работает там быдлоскот "вахтёрский"
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14k
Kostick 2 часа назад
не только сотрудникам поликлиники, абсолютно всем пофик.
ps в таком случае надо вызывать скорую, это общественное место. приедут быстро, а потом дрюкнут персонал поликлиники. а то, что мужик был синий, а кому из нас крылья за спиной мешают?
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10k
Vacony 3 часа назад
а я смотрю "фантастику" на фоне этого - сериал Хороший доктор ....
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