Мужчина упал в обморок у регистратуры

По словам мужчины, он пошел и сообщил о происшествии охране медучреждения. Охранники не сразу, но все же пришли, взяли лежавшего на полу мужчину за руки и потащили его.

"Охрана начала волочить его просто за руки, как тело. После чего мужчина пришел в себя... Он проснулся", - рассказал автор видео.

На кадрах видно, что никто из посетителей больницы тоже не подошел к мужчине, не пытался привести его в чувства. Наоборот, его старались обходить стороной.

Больше всего очевидца шокировало, что никто из сотрудников медучреждения даже не пытался помочь человеку, которому стало плохо. Наш собеседник признал, что обморочный пациент был нетрезв и рассказал, когда пришел в чувства, что у него иногда подскакивает сахар в крови.