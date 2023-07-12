Мужчина упал в обморок у регистратуры

Житель Санкт-Петербурга стал свидетелям вопиющего безразличия со стороны медиков к здоровью посетителя Мариинской больницы. Инцидент произошел 10 июля, в очереди за талончиками на прием. Когда мужчина подошел к окошку, он вдруг отключился и рухнул на пол. Но сотрудница регистратуры не обратила на это никакого внимания.
По словам мужчины, он пошел и сообщил о происшествии охране медучреждения. Охранники не сразу, но все же пришли, взяли лежавшего на полу мужчину за руки и потащили его.
"Охрана начала волочить его просто за руки, как тело. После чего мужчина пришел в себя... Он проснулся", - рассказал автор видео.
На кадрах видно, что никто из посетителей больницы тоже не подошел к мужчине, не пытался привести его в чувства. Наоборот, его старались обходить стороной.
Больше всего очевидца шокировало, что никто из сотрудников медучреждения даже не пытался помочь человеку, которому стало плохо. Наш собеседник признал, что обморочный пациент был нетрезв и рассказал, когда пришел в чувства, что у него иногда подскакивает сахар в крови.
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А если серьезно, - пздц конечно!.
Рядом возможно умирает человек, а ты тварь достал телефончик и пилишь контент. Ты гораздо хуже сотрудников данного учреждения.
Ему некогда помочь человеку, пятая колонна должна, срочно, на родину гадить.
Люди, страдающие заболеванием сахарный диабет, во время приступа гипогликемии (диабетическая кома) ведут себя, как пьяные, у них глаза пьяные, речь невнятная: помутнение сознание вызывается не только бухлом и наркотой, - так, на минуточку. И от диабетика может пахнуть ацетоном (выработанным аутоимунно, собственным организмом, а не влитым из горлА за гаражами!)
А медработникам, не реагирующим на такие симптомы, надо ОТКУСИТЬ ГОЛОВУ,
потому что человек без экстренной помощи может умереть, очень даже скоропостижно
Сразу проснулся (типа уснул) и побрел восвояси, без опохмела.
Ненавижу симулянтов
Ловкость рук
Если человек принимал алкоголь, и ему стало плохо (какая разница, алкоголем это спровоцировано или нет), - ему что, надлежит подохнуть? Это цивилизованное общество и современная медицина?
Особенно когда за метр перегаром разит
Сколько раз такое было: пахнет - возможно инсулиновый криз, качает - предынсультное, выглядит так себе - почки.
Порой так и мрут в приёмных покоях и поликлиниках. Да ну его, кажися он синий.
Когда понял, что спирток не перепадет, сразу СИМУЛЯЦИЮ ПРЕКРАТИЛ И типа проснулся
ps в таком случае надо вызывать скорую, это общественное место. приедут быстро, а потом дрюкнут персонал поликлиники. а то, что мужик был синий, а кому из нас крылья за спиной мешают?