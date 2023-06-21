Россиянка сломала ногу на Бали и теперь ее не выпускают из Индонезии

Москвичке с раком выставили счёт в 1,5 млн после перелома и не выпускают с Бали.
Недавно 25-летняя Дарья Золина из Москвы приехала в отпуск на Бали. Девушка рассказала нам, что во время прогулки с подругой по рисовым полям она наступила в яму — услышала хруст и нога неестественно вывернулась в сторону. Около часа она ждала приезда скорой, а когда её доставили в "лучшую больницу на острове", то моментально выставили счёт в 20 тысяч рублей.
Дорогими оказались цены и на другие услуги: кушетка в приёмном покое — 50 тысяч рублей, консультация у хирурга — 30 тысяч рублей. Операция — 1,4 миллиона рублей, а нахождение в больнице — 90 тысяч рублей в сутки. Таких денег у неё нет, а страховка не покрывает этот случай.
Тогда Дарья поехала в другую поликлинику, которая, как она позже узнала, принадлежит той же сети. Там были готовы к приезду россиянки, ведь из первой клиники прислали фото Дарьи и запретили помогать ей и выпускать из страны. Аналогичный случай был в ещё одной клинике. Теперь у неё есть риск образования тромба, но она не может улететь в Москву.
У Дарьи в 2017 году была диагностирована опухоль правой бедренной кости, и в 2021-м ей поставили протез. Именно эту ногу девушка и сломала на индонезийском курорте.
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Страхуют, если я не путаю на сумму от 30 до 100 тысяч долларов. Это от 2.4 до 8 миллионов рублей. Этой суммы бы хватило на всё лечение. Либо она была пьяна (хотя всё равно должны оплатить, а потом регресс выставить), либо, что вероятнее всего, страховки вообще не было.
была бы мед страховка ни копейки бы не заплатила! браво!!! экономия в 5000 р (стоимость мед страховки) !!!
На Цейлоне зимой такого же встретила. со сломанной рукой. но речь шла не о миллионах, а о паре сотен тыщ расходов по итогу.
рентген и гипс на ногу входят в понятие первой помощи
был там лет 5 назад
Чтобы попасть на Бали в 23 году нужна страховка на 25 тыщ баксов минимум. Вроде хватает. Ну и летают туда не бедные люди, так что сама разберется.