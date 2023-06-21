Россиянка сломала ногу на Бали и теперь ее не выпускают из Индонезии





Недавно 25-летняя Дарья Золина из Москвы приехала в отпуск на Бали. Девушка рассказала нам, что во время прогулки с подругой по рисовым полям она наступила в яму — услышала хруст и нога неестественно вывернулась в сторону. Около часа она ждала приезда скорой, а когда её доставили в "лучшую больницу на острове", то моментально выставили счёт в 20 тысяч рублей.



Дорогими оказались цены и на другие услуги: кушетка в приёмном покое — 50 тысяч рублей, консультация у хирурга — 30 тысяч рублей. Операция — 1,4 миллиона рублей, а нахождение в больнице — 90 тысяч рублей в сутки. Таких денег у неё нет, а страховка не покрывает этот случай.



Тогда Дарья поехала в другую поликлинику, которая, как она позже узнала, принадлежит той же сети. Там были готовы к приезду россиянки, ведь из первой клиники прислали фото Дарьи и запретили помогать ей и выпускать из страны. Аналогичный случай был в ещё одной клинике. Теперь у неё есть риск образования тромба, но она не может улететь в Москву.



У Дарьи в 2017 году была диагностирована опухоль правой бедренной кости, и в 2021-м ей поставили протез. Именно эту ногу девушка и сломала на индонезийском курорте.



