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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 382 поста • 24 подписчика подписаться
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Россиянка сломала ногу на Бали и теперь ее не выпускают из Индонезии

Россиянка сломала ногу на Бали и теперь ее не выпускают из Индонезии

Автор:
21 июня 2023 09:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   бали   врачи   люди   медицина   помощь   сломала ногу   
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Москвичке с раком выставили счёт в 1,5 млн после перелома и не выпускают с Бали.



Недавно 25-летняя Дарья Золина из Москвы приехала в отпуск на Бали. Девушка рассказала нам, что во время прогулки с подругой по рисовым полям она наступила в яму — услышала хруст и нога неестественно вывернулась в сторону. Около часа она ждала приезда скорой, а когда её доставили в "лучшую больницу на острове", то моментально выставили счёт в 20 тысяч рублей.

Дорогими оказались цены и на другие услуги: кушетка в приёмном покое — 50 тысяч рублей, консультация у хирурга — 30 тысяч рублей. Операция — 1,4 миллиона рублей, а нахождение в больнице — 90 тысяч рублей в сутки. Таких денег у неё нет, а страховка не покрывает этот случай.

Тогда Дарья поехала в другую поликлинику, которая, как она позже узнала, принадлежит той же сети. Там были готовы к приезду россиянки, ведь из первой клиники прислали фото Дарьи и запретили помогать ей и выпускать из страны. Аналогичный случай был в ещё одной клинике. Теперь у неё есть риск образования тромба, но она не может улететь в Москву.

У Дарьи в 2017 году была диагностирована опухоль правой бедренной кости, и в 2021-м ей поставили протез. Именно эту ногу девушка и сломала на индонезийском курорте.


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Метки: Видео   бали   врачи   люди   медицина   помощь   сломала ногу   
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15  комментариев
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109
Андрей Л Час назад
Сеть клиник не выпускает человека из страны? Страховка не покрывает 20 тыс на прокат в скорой? Что за дичь-статья? Т.е. на Бали денег приехать хватило, а дальше помогите? Очередная цыганщина. Помогите мне теперь каким-то образом) Желательно материально.
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6k
Андрей 7 минут назад (изменен)
что-то мутная история.
Страхуют, если я не путаю на сумму от 30 до 100 тысяч долларов. Это от 2.4 до 8 миллионов рублей. Этой суммы бы хватило на всё лечение. Либо она была пьяна (хотя всё равно должны оплатить, а потом регресс выставить), либо, что вероятнее всего, страховки вообще не было.
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1k
SmartCat101 7 минут назад
тупая самка решила не покупать мед страховку а теперь ай яй яй плохие балийцы деньги отжимают!
была бы мед страховка ни копейки бы не заплатила! браво!!! экономия в 5000 р (стоимость мед страховки) !!!
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601
Куруш 14 минут назад
Для таких случаев есть посольство или консульство страны, куда и следует обратиться. Там есть и юристы и прочие спецы. А просить какой-либо помощи в соц.сетях... очень попахивает разводом
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7k
Компьютер DELL с монитором 45 минут назад
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10k
Juli 45 минут назад
А была ли страховка? Много любителей сэкономить 12 баксов, а потом плакаться о дорогой медицине.
На Цейлоне зимой такого же встретила. со сломанной рукой. но речь шла не о миллионах, а о паре сотен тыщ расходов по итогу.
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296
Юрий Матвеев Juli 17 минут назад
страховка может и была, но это будет засчитано как обострение заболевания, имевшегося до - такое по умолчанию не покрывают
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60k
pynh Час назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Капитошка Час назад
Сказочноебали.
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60k
pynh Час назад
Как жаль
Зато до сих пор видосики пилит.

Чтобы попасть на Бали в 23 году нужна страховка на 25 тыщ баксов минимум. Вроде хватает. Ну и летают туда не бедные люди, так что сама разберется.
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Snezhinka

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