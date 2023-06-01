Камера-шпион сняла отдыхающих каланов

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В подвижную модель робота-калана встроили скрытую камеру, чтобы она сняла животных в естественной среде обитания. Робот подплыл близко к каланам и запечатлел, как они проводят время в воде.
Животные ничего не заподозрили и подпустили робота к себе. На опубликованных кадрах зверьки купаются и нежатся на солнышке.Видео, снятое несколько лет назад, является частью документального сериала "Шпион в дикой природе" (Spy in the Wild).
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