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Камера-шпион сняла отдыхающих каланов

Камера-шпион сняла отдыхающих каланов

Автор:
01 июня 2023 10:35
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   позитив   робот   скрытая камера   
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В подвижную модель робота-калана встроили скрытую камеру, чтобы она сняла животных в естественной среде обитания. Робот подплыл близко к каланам и запечатлел, как они проводят время в воде.

Животные ничего не заподозрили и подпустили робота к себе. На опубликованных кадрах зверьки купаются и нежатся на солнышке.

Видео, снятое несколько лет назад, является частью документального сериала "Шпион в дикой природе" (Spy in the Wild).

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Метки: видео   животные   интересно   позитив   робот   скрытая камера   
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3  комментария
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onebibis Час назад
Глаза как маленькие объективы.
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smakido Полчаса назад
А неплохо каланы " оттянулись"в водичке!
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