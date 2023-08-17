В Сергиевом Посаде опытная 82-летняя старушка заблудилась в лесу и повесила себя на дерево

Пенсионерка из деревни Селково отправилась в лес за грибами и заблудилась. Многолетний опыт хождения по лесу дал о себе знать: у бабушки была с собой верёвка, дождевик, запас еды и воды.