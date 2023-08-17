В лесу под Березовским 74-летняя бабушка собирала грибы и заблудилась в лесу.
Когда Вера Васильевна не вернулась домой, родственники отправились на поиски. К полуночи, отчаявшись, они обратились к спасательному отряду "ЛизаАлерт". Волонтёры несколько часов прочёсывали лес и уже ближе к утру нашли пожилую женщину. Бабушка уснула под деревом и крики волонтёров её разбудили.
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При виде волонтёров бабушка расплакалась. Из леса Веру Васильевну вынес старший сын на плечах.
— Такой эвакуации не видели даже старожилы отряда. Вера Васильевна, хоть и чувствовала себя хорошо, но очень устала, — рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт".
Невестка Веры Васильевны рассказала, что бабушка совсем не испугалась и опять собирается в лес.
Мы ей сказали, что поисковики нам посоветовали больше не отпускать ее в лес. Она говорит: «Ага, как же. Все равно пойду». Ее никто не удержит, она у нас неугомонная.
Вчера мы рассказывали про бабулю, которая привязала себя верёвками к дереву, потерявшись в лесу. Пенсионерка из деревни Селково отправилась в лес за грибами и заблудилась. Многолетний опыт хождения по лесу дал о себе знать: у бабушки была с собой верёвка, дождевик, запас еды и воды.
Будьте бдительны, следите за своими стариками!
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Пенсионерка из деревни Селково отправилась в лес за грибами и заблудилась. Многолетний опыт хождения по лесу дал о себе знать: у бабушки была с собой верёвка, дождевик, запас еды и воды.