При виде волонтёров бабушка расплакалась. Из леса Веру Васильевну вынес старший сын на плечах.

— Такой эвакуации не видели даже старожилы отряда. Вера Васильевна, хоть и чувствовала себя хорошо, но очень устала, — рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Невестка Веры Васильевны рассказала, что бабушка совсем не испугалась и опять собирается в лес.

Мы ей сказали, что поисковики нам посоветовали больше не отпускать ее в лес. Она говорит: «Ага, как же. Все равно пойду». Ее никто не удержит, она у нас неугомонная.

Вчера мы рассказывали про бабулю, которая привязала себя верёвками к дереву, потерявшись в лесу. Пенсионерка из деревни Селково отправилась в лес за грибами и заблудилась. Многолетний опыт хождения по лесу дал о себе знать: у бабушки была с собой верёвка, дождевик, запас еды и воды.