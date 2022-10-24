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Сотрудник МЧС спас девушку, которая решила покончить с собой

Сотрудник МЧС спас девушку, которая решила покончить с собой

Автор:
24 октября 2022 12:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   МЧС   Россия   в мире   видео   краснодар   люди   спасение   
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В Краснодаре сотрудник МЧС затолкал обратно в квартиру девушку, планировавшую совершить суицид. Инцидент запечатлели несколько очевидцев.

Не все герои носят плащи

Девушка несколько часов стояла на краю и хотела свести счёты с жизнью. Сотрудник МЧС вместе с коллегами зашел в квартиру этажом выше, спустился на верёвке и затолкал барышню обратно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   МЧС   Россия   в мире   видео   краснодар   люди   спасение   
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10  комментариев
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71k
Viktor 2 часа назад
Кто хочет совершить суицид, тот его совершает, а не стоит в окне и ждёт приезда МЧС!
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4k
Wertos 59 минут назад
Никак не понять, после того как он втолкнул, её мутузить там чтоль начали на полу ?
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23k
Егор Час назад
Придется жениться теперь.
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1k
Змей Горыныч Час назад
Теперь в дурку уедет. Надолго
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2k
смт Час назад
Вот это красавчик!
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27k
Квантовый переход Час назад
Теперь какому нибудь несчастному мужику мозг выносить будет.
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Alex Chebrikov

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