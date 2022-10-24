Сотрудник МЧС спас девушку, которая решила покончить с собой

756
1
1
В Краснодаре сотрудник МЧС затолкал обратно в квартиру девушку, планировавшую совершить суицид. Инцидент запечатлели несколько очевидцев.
Не все герои носят плащи
Девушка несколько часов стояла на краю и хотела свести счёты с жизнью. Сотрудник МЧС вместе с коллегами зашел в квартиру этажом выше, спустился на верёвке и затолкал барышню обратно.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Парень успел поймать выпавшую из окна собаку
- Невозмутимая девушка "подрезала" трамвай в Чехии
- Полицейские бросились спасать мальчика и чуть не погибли сами
- Эффектный взрыв пивного кега в уфимском дворе попал на видео
- Танцоры провалились под сцену во время концерта
Новости партнёров
реклама