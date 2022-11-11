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В Питере полуголый парень застрял в канализационной трубе

В Питере полуголый парень застрял в канализационной трубе

Автор:
11 ноября 2022 10:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Санкт-Петербург   Труба   видео   слабоумие и отвага   спасение   
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Необычный случай произошёл на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурга. Парень из Самарской области разделся и зачем-то залез в канализационную трубу. Однако изучение самых тёмных уголков северной столицы длилось недолго. Он преодолел около 12 метров, а затем застрял.
Вызволять парня из трубы пришлось коммунальным службам. Спасение длилось несколько часов.

Источник:

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Метки: Россия   Санкт-Петербург   Труба   видео   слабоумие и отвага   спасение   
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60  комментариев
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1k
GoInDown 2 часа назад
Как скучно я живу)
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17
alik195802 Минуту назад
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5k
Котэ 2 минуты назад
да норм всё в Питере
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2k
Инквизитор РФ 6 минут назад
Наркоед
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1k
Moon24 22 минуты назад
Проще было кислоту или щелочь в трубу залить - это снизило бы трудозатраты и экономичеки эффективнее
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8k
Влад Полчаса назад
у него крыша сьехала-можно только его пожалеть. он стал странные записи в дневнике делать потом резко сорвался из дома и пропал. ну вот результат. похоже на шизофрению. видимо выпил немного и его переклинило совсем.
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10k
MUZSER Полчаса назад
Мубаре-еееек!
Ссылка www.youtube.com
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13k
sonic24a Полчаса назад
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4k
Горожанин Полчаса назад
Кажется необяснимое явление, но нет... Так понял, что не догадались кадра в полицию сдать, хотя бы для проверки и учёта. А ведь этот крот далеко не первый такой, что в разного рода трубах застревает. Труба нерабочая (утонул бы кадр там сразу), ведет на какой-то объект (скорее всего промышленный, или склад, или магазин). На другом конце уже заранее вырезана часть трубы кем-то из персонала в рабочее время. Оставалось только добраться по трубе до цели. Но не фартануло. Что комично, такие воришки-застреванты в трубах реальное явление. Не всегда, правда, до МЧС дело доходит.
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9k
Shtoppi Полчаса назад
Это сюжет для нового эпизода сериала "Секретные материалы"
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6k
klop Полчаса назад
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1k
LisA 36 минут назад
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792
Олеся К 39 минут назад
как же его обнаружили?? услышали или как служба приехала??
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2k
AVATAR 40 минут назад
Повезло что выжил. Сероводород и метан канализационных паров могут и убить.
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41k
Aleksandr 40 минут назад
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26k
SerGProS 44 минуты назад
А он все приговаривал: Брат, братан, братишка,когда меня отпустит?Накурили меня спайсом хейтеры су.к.и!Отпусти, отпусти меня "б.учий спайс. Ведь я ни в чем,ни в чем не виноват...
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2k
ZOV 45 минут назад
Как его там обнаружили? Можете объяснить?
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23k
Егор 46 минут назад
В Питере полуголый парень застрял в канализационной трубеПосмотреть
В Питере полуголый парень застрял в канализационной трубе
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2k
Артур Будкин 47 минут назад
по-моему это был он

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4k
Феликс Дзержинский 48 минут назад
Ловите наркомана.
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839
vandergur 49 минут назад
Феерический долбоящер! Или ДЭБИЛ
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