В Питере полуголый парень застрял в канализационной трубе

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Необычный случай произошёл на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурга. Парень из Самарской области разделся и зачем-то залез в канализационную трубу. Однако изучение самых тёмных уголков северной столицы длилось недолго. Он преодолел около 12 метров, а затем застрял.
Вызволять парня из трубы пришлось коммунальным службам. Спасение длилось несколько часов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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