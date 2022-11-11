В Питере полуголый парень застрял в канализационной трубе

Необычный случай произошёл на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурга. Парень из Самарской области разделся и зачем-то залез в канализационную трубу. Однако изучение самых тёмных уголков северной столицы длилось недолго. Он преодолел около 12 метров, а затем застрял.

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Вызволять парня из трубы пришлось коммунальным службам. Спасение длилось несколько часов.