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Мужчина упал в яму с битумом и пролежал в ней всю ночь

Мужчина упал в яму с битумом и пролежал в ней всю ночь

Автор:
10 августа 2022 08:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Татарстан   битум   бугульма   видео   спасение   яма   
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В городе Бугульма в Татарстане мужчина оказался в битумном плену, когда возвращался вечером с работы. Он шёл по узкой тропе, но в какой-то момент оступился и провалился в битумную яму. Пострадавший пытался выбраться самостоятельно, но с каждой попыткой его затягивало всё сильнее.
Мужчина просидел в яме всю ночь, пока его крики не услышал прохожий. Он вызвал спасателей и стал ждать помощь.

Вытащить пострадавшего получилось лишь с помощью веревки и багра. Его сразу же передали медикам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Татарстан   битум   бугульма   видео   спасение   яма   
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12  комментариев
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2k
Любушка Час назад
Жесть!!! А теперь владельца этой битумной ямы туда же. Чтобы понял, что технику безопасности не просто так придумали!!!
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44k
SinigamiRuuk 6 минут назад
У них битум бесплатный что ли, что просто так разлит по кругу?
Ну допустим место такое, что проливается, тогда где ограждения?
Если это объект под охраной, то как тамоказался вообще левый мужик?
Столько вопросов к охране безопасности труда, что пипец.
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137
HalloFreeSpace Полчаса назад
Яма с битумом, это вообще как ?
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3k
SandMANn 37 минут назад
"Мужчина упал в яму с битумом"
Ну, что за название?
Надо было: " В полночь яма и битум напали на человека, до утра держали в заложниках!"
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1k
Ярик 43 минуты назад
Я когда в МЧС служил был точно такой случай. Тут есть фраза "сразу передали медикам". А вот и нифига. Медики сказали что мы с ним будет делать, как и куда его везти?. Поэтому собрали рабочих, взяли масла, солярки, какого-то растворителя, положили бедолагу на клеенку и начали оттирать. Один мужик при этом одной рукой тер, второй сигаретку подкурил. За малЫм человека в факел не превратил=))
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1k
emporio_ss 58 минут назад
а сколько разных животных туда попало? и их не спасали из битумной ямы :cry
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1k
Axel 59 минут назад
А на хрена там вообще битум?
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emporio_ss Час назад
пьяница к любимой бежал и упал в яму с битумом, его спасают)))

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26k
Ваня Час назад
а почему нельзя было огородить битумную яму, и почему он там шел ночью?..
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2k
Кириков Час назад
Интересно, теперь он будет меньше пить?
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17k
alexis Час назад
По закону жанра, его должны были спасать собаки.)))
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