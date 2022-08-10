Мужчина упал в яму с битумом и пролежал в ней всю ночь

В городе Бугульма в Татарстане мужчина оказался в битумном плену, когда возвращался вечером с работы. Он шёл по узкой тропе, но в какой-то момент оступился и провалился в битумную яму. Пострадавший пытался выбраться самостоятельно, но с каждой попыткой его затягивало всё сильнее.

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Мужчина просидел в яме всю ночь, пока его крики не услышал прохожий. Он вызвал спасателей и стал ждать помощь.



Вытащить пострадавшего получилось лишь с помощью веревки и багра. Его сразу же передали медикам.