Мужчина упал в яму с битумом и пролежал в ней всю ночь

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В городе Бугульма в Татарстане мужчина оказался в битумном плену, когда возвращался вечером с работы. Он шёл по узкой тропе, но в какой-то момент оступился и провалился в битумную яму. Пострадавший пытался выбраться самостоятельно, но с каждой попыткой его затягивало всё сильнее.
Мужчина просидел в яме всю ночь, пока его крики не услышал прохожий. Он вызвал спасателей и стал ждать помощь.
Вытащить пострадавшего получилось лишь с помощью веревки и багра. Его сразу же передали медикам.
Вытащить пострадавшего получилось лишь с помощью веревки и багра. Его сразу же передали медикам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну допустим место такое, что проливается, тогда где ограждения?
Если это объект под охраной, то как тамоказался вообще левый мужик?
Столько вопросов к охране безопасности труда, что пипец.
Ну, что за название?
Надо было: " В полночь яма и битум напали на человека, до утра держали в заложниках!"