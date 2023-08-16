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В Воронежской области всадник на лошади врезался в машину

В Воронежской области всадник на лошади врезался в машину

Автор:
16 августа 2023 17:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Калач   авария   воронежская область   лошадь   наездник   
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С животным, к счастью, всё в порядке.

В городке Калач под Воронежем заметили безбашенного "электросамокатчика XIX века", который галопом гнал лошадь по тротуару и едва не погубил животное. Наездник не успел остановить скакуна перед выезжающей со стоянки "Ладой Калиной" и врезался в автомобиль. К счастью, лошадь не получила серьёзных увечий и отделалась испугом, наездник удержался в седле, а автомобиль получил незначительную вмятину на правом крыле. В соцсетях местные жители написали, что за рулем малолитражки находилась девушка, которая сильно испугалась.

В региональном главке МВД рассказали, что авария обошлась без пострадавших, регистрировать её не стали, поскольку участники ДТП договорились на месте. В ведомстве отметили, что необязательно вызывать на место аварии полицию, если никто не травмирован.


ДТП не зарегистрировано. Участники разобрались на месте, договорились между собой. Животное не пострадало

К сожалению, неизвестно, куда и зачем так торопился наездник. Полиции всё же следовало провести с ним профилактическую беседу.

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Метки: Видео   Калач   авария   воронежская область   лошадь   наездник   
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4  комментария
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5k
Трям 2 часа назад
"С животным, к счастью, всё в порядке."
А с лошадью?
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2k
Dmitry Tarasov 15 минут назад
С животным всё в порядке... А с лошадью?
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4k
dampfer 39 минут назад
Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета, сказал Бендер.(с)

"Двенадцать стульев" И.Ильф Е.Петров
Ссылка www.youtube.com
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Тамара 2 часа назад
Так вот ты какой - Всадник без головы.
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