В Воронежской области всадник на лошади врезался в машину

С животным, к счастью, всё в порядке.
В городке Калач под Воронежем заметили безбашенного "электросамокатчика XIX века", который галопом гнал лошадь по тротуару и едва не погубил животное. Наездник не успел остановить скакуна перед выезжающей со стоянки "Ладой Калиной" и врезался в автомобиль. К счастью, лошадь не получила серьёзных увечий и отделалась испугом, наездник удержался в седле, а автомобиль получил незначительную вмятину на правом крыле. В соцсетях местные жители написали, что за рулем малолитражки находилась девушка, которая сильно испугалась.
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В региональном главке МВД рассказали, что авария обошлась без пострадавших, регистрировать её не стали, поскольку участники ДТП договорились на месте. В ведомстве отметили, что необязательно вызывать на место аварии полицию, если никто не травмирован.
ДТП не зарегистрировано. Участники разобрались на месте, договорились между собой. Животное не пострадало
К сожалению, неизвестно, куда и зачем так торопился наездник. Полиции всё же следовало провести с ним профилактическую беседу.
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А с лошадью?
"Двенадцать стульев" И.Ильф Е.Петров