В Воронежской области всадник на лошади врезался в машину

В региональном главке МВД рассказали, что авария обошлась без пострадавших, регистрировать её не стали, поскольку участники ДТП договорились на месте. В ведомстве отметили, что необязательно вызывать на место аварии полицию, если никто не травмирован.

ДТП не зарегистрировано. Участники разобрались на месте, договорились между собой. Животное не пострадало

К сожалению, неизвестно, куда и зачем так торопился наездник. Полиции всё же следовало провести с ним профилактическую беседу.