В Австралии пенсионер на легкомоторном самолете сбил лошадь

Инцидент произошел в Брентвуде, тихом городке, расположенном на полуострове Йорк. Во время взлета небольшой легкомоторный самолет, развив скорость до 110 км\ч врезался в лошадь. Как животинка не испугалась шума самолета и осталась стоять неподвижно, но в результате столкновения самолет перевернулся.

64-летнего пилота доставили в больницу с многочисленными травмами, а вот пассажир оказался более везучим, отделался только испугом.