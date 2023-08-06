В Австралии пенсионер на легкомоторном самолете сбил лошадь

Это, пожалуй, самое странное дорожно-транспортное происшествие за последнее время.
Инцидент произошел в Брентвуде, тихом городке, расположенном на полуострове Йорк. Во время взлета небольшой легкомоторный самолет, развив скорость до 110 км\ч врезался в лошадь. Как животинка не испугалась шума самолета и осталась стоять неподвижно, но в результате столкновения самолет перевернулся.
64-летнего пилота доставили в больницу с многочисленными травмами, а вот пассажир оказался более везучим, отделался только испугом.
"Мне жаль говорить, что лошадь не оправилась от полученных травм, и ее пришлось усыпить", - заявила старший констебль Джен Куллинан.
Хотя Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) было уведомлено об инциденте, оно вряд ли будет расследовать аварию напрямую. Самолет был частным, как и взлетно-посадочная полоса, на которую забрела лошадь.
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-как будто про человека говорит... Тупая лошадь тупого хозяина встала на взлётке и получила своё.
А коровы у них летают?