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В Австралии пенсионер на легкомоторном самолете сбил лошадь

В Австралии пенсионер на легкомоторном самолете сбил лошадь

Автор:
06 августа 2023 10:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Австралия   Видео   ДТП   лошадь   лёгкомоторный самолёт   пенсионер   
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Это, пожалуй, самое странное дорожно-транспортное происшествие за последнее время.

Инцидент произошел в Брентвуде, тихом городке, расположенном на полуострове Йорк. Во время взлета небольшой легкомоторный самолет, развив скорость до 110 км\ч врезался в лошадь. Как животинка не испугалась шума самолета и осталась стоять неподвижно, но в результате столкновения самолет перевернулся.


64-летнего пилота доставили в больницу с многочисленными травмами, а вот пассажир оказался более везучим, отделался только испугом.



"Мне жаль говорить, что лошадь не оправилась от полученных травм, и ее пришлось усыпить", - заявила старший констебль Джен Куллинан.


Хотя Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) было уведомлено об инциденте, оно вряд ли будет расследовать аварию напрямую. Самолет был частным, как и взлетно-посадочная полоса, на которую забрела лошадь.


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Метки: Австралия   Видео   ДТП   лошадь   лёгкомоторный самолёт   пенсионер   
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5  комментариев
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914
Андрей 2 часа назад
Скучно видимо в Австралии. То со страусами, то с кенгурами, то с кроликами воюют. Теперь вот лошадей авиацией сбивают. Жуть....
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91
AlexWoyz 17 минут назад
зачем лошадь усыплять, неужели в Австралии не едят конину?
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57k
Опиум для народа 53 минуты назад
-""Мне жаль говорить, что лошадь не оправилась от полученных травм, и ее пришлось усыпить", - заявила старший констебль Джен Куллинан."-
-как будто про человека говорит... Тупая лошадь тупого хозяина встала на взлётке и получила своё.
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9k
Trenzel2003 59 минут назад
Лошадку жалко.
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15k
banzai7 Час назад
Может это пегас был?
А коровы у них летают?
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