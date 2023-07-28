В Якутске вертолёт Ми-26 срубил винтами осветительную мачту и потерял хвост

Вчерашний инцидент с пассажирским Ми-8 на Алтае затмил собой другую аварию с российским вертолётом. Но к счастью, пострадавших в ней не было. Вчера днём около 11 часов прилетевший из Тикси в аэропорт Якутска Ми-26 погранслужбы ФСБ при рулении срубил лопастями несущего винта осветительную мачту. Остаётся загадкой, почему пилот не заметил на пути вертолёта препятствие и не обратил внимание на сигналы сотрудника наземной службы аэропорта.



