В Якутске вертолёт Ми-26 срубил винтами осветительную мачту и потерял хвост

Люди, к счастью, не пострадали.
Вчерашний инцидент с пассажирским Ми-8 на Алтае затмил собой другую аварию с российским вертолётом. Но к счастью, пострадавших в ней не было. Вчера днём около 11 часов прилетевший из Тикси в аэропорт Якутска Ми-26 погранслужбы ФСБ при рулении срубил лопастями несущего винта осветительную мачту. Остаётся загадкой, почему пилот не заметил на пути вертолёта препятствие и не обратил внимание на сигналы сотрудника наземной службы аэропорта.
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В результате аварии самый большой вертолёт в мире разрубил лопастями осветительную мачту на два фрагмента. Одна часть конструкции упала на вертолёт, вторая — отлетела в аэродромную машину. Как пишут эксперты, концевая балка с рулевым винтом (хвост) вертолёта разрушилась не из-за обрушения на неё обломков, а вследствие падения оборотов и нерасчётных нагрузок трансмиссии.
СМИ не сообщают о последствиях неосмотрительного руления для пилота винтокрылой машины. Очевидно, разбирательства только начались.
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Как думаете, вертолёт восстановлению подлежит?