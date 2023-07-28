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В Якутске вертолёт Ми-26 срубил винтами осветительную мачту и потерял хвост

В Якутске вертолёт Ми-26 срубил винтами осветительную мачту и потерял хвост

Автор:
28 июля 2023 14:06
Сообщество : Военное
Метки: Видео   Якутск   авария   аэропорт   ми-26   пограничная служба ФСБ   
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Люди, к счастью, не пострадали.

Вчерашний инцидент с пассажирским Ми-8 на Алтае затмил собой другую аварию с российским вертолётом. Но к счастью, пострадавших в ней не было. Вчера днём около 11 часов прилетевший из Тикси в аэропорт Якутска Ми-26 погранслужбы ФСБ при рулении срубил лопастями несущего винта осветительную мачту. Остаётся загадкой, почему пилот не заметил на пути вертолёта препятствие и не обратил внимание на сигналы сотрудника наземной службы аэропорта.


В результате аварии самый большой вертолёт в мире разрубил лопастями осветительную мачту на два фрагмента. Одна часть конструкции упала на вертолёт, вторая — отлетела в аэродромную машину. Как пишут эксперты, концевая балка с рулевым винтом (хвост) вертолёта разрушилась не из-за обрушения на неё обломков, а вследствие падения оборотов и нерасчётных нагрузок трансмиссии.

СМИ не сообщают о последствиях неосмотрительного руления для пилота винтокрылой машины. Очевидно, разбирательства только начались.

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Метки: Видео   Якутск   авария   аэропорт   ми-26   пограничная служба ФСБ   
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8  комментариев
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Едондер пуп 2 часа назад
Такую машину убили на ровном месте! Кажется, я знаю, куда всех более-менее вертолетчиков забрали.
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5k
MPEG-8 Час назад
Прямо пилот-вредитель.
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154
Trueman 2 часа назад
Хорошо что никто не пострадал!
Как думаете, вертолёт восстановлению подлежит?
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25k
Сталкер 2 часа назад
Лопух, очень мягко говоря.
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11k
zlopisec 2 часа назад
Летунам зарплату дали? Второй вертолет за 2 дня....
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5k
Горожанин 2 часа назад
Для таких д.о.л.б.е.б.о.в даже невнимательных пешеходов на пещеходном переходе не найти для компенсации д.о.л.б.о.е.б.с.т.в.а.
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