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"Вылезай быстрее, сгоришь!": тюменцы спасли водителя фуры, вытащив его за ноги из полыхающего авто

"Вылезай быстрее, сгоришь!": тюменцы спасли водителя фуры, вытащив его за ноги из полыхающего авто

Автор:
07 августа 2023 19:39
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   Спасение   Тюмень   авария   неравнодушные люди   
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Если бы на дороге не оказались неравнодушные люди, водитель большегруза мог сгореть заживо.

На 37-м километре трассы Тюмень-Омск произошла авария. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После удара большегруз загорелся. Пламя быстро охватило машину.


Спасти водителя помогли случайные свидетели ДТП, которые не проехали мимо. Они выбили лобовое стекло машины и за ноги вытащили мужчину из горящего авто.


Буквально через несколько минут раздался взрыв.



В итоге водитель большегруза (на втором видео он в шортах и раной на ноге) отделался лёгкими травмами, а его спасители заработали порезы, когда ломали стекло.


По словам очевидицы аварии первым к фуре подбежал Джамал (мужчина в майке). Он пробил монтировкой дыру в лобовом стекле. Доставать водителя из кабины ему помог мотоциклист Эдуард, который сильно порезался, вытягивая мужчину через это отверстие.

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Метки: Видео   ДТП   Спасение   Тюмень   авария   неравнодушные люди   
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1  комментарий
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Алексей 9 минут назад
Молодцы, не растерялись.
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