"Вылезай быстрее, сгоришь!": тюменцы спасли водителя фуры, вытащив его за ноги из полыхающего авто

В итоге водитель большегруза (на втором видео он в шортах и раной на ноге) отделался лёгкими травмами, а его спасители заработали порезы, когда ломали стекло.

По словам очевидицы аварии первым к фуре подбежал Джамал (мужчина в майке). Он пробил монтировкой дыру в лобовом стекле. Доставать водителя из кабины ему помог мотоциклист Эдуард, который сильно порезался, вытягивая мужчину через это отверстие.