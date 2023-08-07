"Вылезай быстрее, сгоришь!": тюменцы спасли водителя фуры, вытащив его за ноги из полыхающего авто

Если бы на дороге не оказались неравнодушные люди, водитель большегруза мог сгореть заживо.
На 37-м километре трассы Тюмень-Омск произошла авария. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После удара большегруз загорелся. Пламя быстро охватило машину.
Спасти водителя помогли случайные свидетели ДТП, которые не проехали мимо. Они выбили лобовое стекло машины и за ноги вытащили мужчину из горящего авто.
Осторожно! Видео не предназначно для просмотра впечатлительным и беременным!
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Буквально через несколько минут раздался взрыв.
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В итоге водитель большегруза (на втором видео он в шортах и раной на ноге) отделался лёгкими травмами, а его спасители заработали порезы, когда ломали стекло.
По словам очевидицы аварии первым к фуре подбежал Джамал (мужчина в майке). Он пробил монтировкой дыру в лобовом стекле. Доставать водителя из кабины ему помог мотоциклист Эдуард, который сильно порезался, вытягивая мужчину через это отверстие.
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