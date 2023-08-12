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Энтузиасты смоделировали момент гибели пассажиров батискафа "Титан"

Энтузиасты смоделировали момент гибели пассажиров батискафа "Титан"

Автор:
12 августа 2023 18:00
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Атлантический океан   Видео   батискаф   визуализация   гибель   имплозия   титан   
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Зрелище жуткое, но утешает, что находившиеся на борту почувствовать ничего не успели.

В Сети появилась ещё одна визуализация трагедии с батискафом "Титан". Только на этот раз авторы ролика показали, что примерно произошло с телами находившихся в подводном аппарате пассажиров. Уже доподлинно известно, что "Титан" не выдержал давления из-за изношенности не самых подходящих для глубоководных погружений материалов. Основная его часть была изготовлена из углепластика.

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Поэтому он рано или поздно должен был схлопнуться, просто разрушиться в порошок, углепластик разрушается в порошок. Поэтому он разрушился в момент, и люди погибли тоже в момент, сообщил Анатолий Сагалевич, руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН

Как показано на кадрах ниже, имплозия (направленный внутрь взрыв) произошла за доли секунды. И если это может быть утешением, то находившиеся на борту пассажиры, не успели не только осознать происходящее, но и почувствовать боль. Они просто мгновенно исчезли, окрасив воду красным.

Напомним, 18 июня туристический батискаф компании OceanGate Expeditions начал погружение к месту гибели лайнера "Титаник". Спустя полтора часа связь с кораблём-спутником прервалась. На борту батискафа находились 5 человек — основатель компании OceanGate Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. 


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Метки: Атлантический океан   Видео   батискаф   визуализация   гибель   имплозия   титан   
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15  комментариев
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113k
parallax 2 часа назад
"Зрелище жуткое, но утешает, находившиеся на борту почувствовать ничего не успели."

Но посмаковать чужую смерть и зарабртать на этом лайки, авторам ролика это не помешало.
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17k
Александр Сучков 8 минут назад
20мс это не просто страшно, это ты есть и тебя нет, ты просто на молекулы распался.
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3k
Daimos 15 минут назад
Как же человек ничтожен против природы и физики. Одна ошибка и тебя уже нет.
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11k
Властелин 41 минуту назад
И не важно насколько ты властителен и сколько всего у тебя там на суши.
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10k
Dabus 45 минут назад
Может они и не окрасили воду красным. Как писали там из-за давления, температура должна была подняться до 2000 градусов. Т.е. останки или части тел, там искать никто даже не собирался, потому что при испытаниях и на опыте похожих случаев, от плоти там остаются только микрочастицы пепла, которые позже быстро размываются водой.
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34k
АнтонПолднев 56 минут назад
Страшно. Вопрос остаётся открытым. Нахуа туда лезть? Чтобы что? Кому-то что-то доказать? Ты бдь миллиардер. Кому ты и что хочешь доказать? Сколько трупов на Эвересте? Чтобы что? Посмотреть? Сказать "А вот я такой". Ну если ты такой занимайся исследованием. Делай что-то полезное. Вот ты делал бизнес. И где ты теперь?
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16k
Мистер Фикс Час назад
Остались только зубы...
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1k
Uganda Час назад
Ох уж эти любители смаковать подробности. Пахнет очень по людоедски
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Погибли моментально и хорошо (не хорошо, что погибли). Уже вряд ли. что точно назовут причину, которая и так понятна- не ныряйте за сомом на 5 метров- затянет....
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