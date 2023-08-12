Энтузиасты смоделировали момент гибели пассажиров батискафа "Титан"

В Сети появилась ещё одна визуализация трагедии с батискафом "Титан". Только на этот раз авторы ролика показали, что примерно произошло с телами находившихся в подводном аппарате пассажиров. Уже доподлинно известно, что "Титан" не выдержал давления из-за изношенности не самых подходящих для глубоководных погружений материалов. Основная его часть была изготовлена из углепластика.

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