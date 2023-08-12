Энтузиасты смоделировали момент гибели пассажиров батискафа "Титан"

Зрелище жуткое, но утешает, что находившиеся на борту почувствовать ничего не успели.
В Сети появилась ещё одна визуализация трагедии с батискафом "Титан". Только на этот раз авторы ролика показали, что примерно произошло с телами находившихся в подводном аппарате пассажиров. Уже доподлинно известно, что "Титан" не выдержал давления из-за изношенности не самых подходящих для глубоководных погружений материалов. Основная его часть была изготовлена из углепластика.
Поэтому он рано или поздно должен был схлопнуться, просто разрушиться в порошок, углепластик разрушается в порошок. Поэтому он разрушился в момент, и люди погибли тоже в момент, сообщил Анатолий Сагалевич, руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН
Как показано на кадрах ниже, имплозия (направленный внутрь взрыв) произошла за доли секунды. И если это может быть утешением, то находившиеся на борту пассажиры, не успели не только осознать происходящее, но и почувствовать боль. Они просто мгновенно исчезли, окрасив воду красным.
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Напомним, 18 июня туристический батискаф компании OceanGate Expeditions начал погружение к месту гибели лайнера "Титаник". Спустя полтора часа связь с кораблём-спутником прервалась. На борту батискафа находились 5 человек — основатель компании OceanGate Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.
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Но посмаковать чужую смерть и зарабртать на этом лайки, авторам ролика это не помешало.
[мат] туда лезть? Чтобы что?
С таким же успехом можно сказать зачем вы управляете машиной. Она опасности несёт больше чем мотоцикл.